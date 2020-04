Ministrul de Interne, Marcel Vela: Ar putea veni o stare alertă

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a admis că starea de urgenţă ar putea fi înlocuită, după 15 mai, cu o stare de alertă la nivel naţional.



El a declarat, într-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, că scopul unui astfel de demers este de a proteja sănătatea publică.



“Da, ar putea veni o stare alertă. Instituirea stării de alertă înseamnă că am putea prelua parte din deciziile din ordonanţele militare printr-o decizie a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Starea de alertă este declarată de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă în baza unei şedinţe care este prezidată de premierul României. Starea de alertă se instituie în baza unei ordonanţe de urgenţă, existente, care stabileşte paşii care trebuie făcuţi. Oarecum, este sub nivelul stării de urgenţă, nu mai există ordonanţe militare, nu mai sunt restrânse anumite drepturi, dar vor fi în continuare gestionate tot pentru a proteja sănătatea publică, tot în contextual epidemiei, toate deciziile, implementarea lor, respectarea lor, sancţionarea încălcării unor reguli de către Comitetul Naţional pentru SituaţiiSpeciale de Urgenţă”, a precizat Vela.



Pe de altă parte, ministrul de Interne s-a arătat mulţumit de “felul în care românii au fost responsabili şi s-au comportat în această perioadă”.



“După cum vedeţi, suntem la un timp sufficient după sărbătorile pascale în care să realizăm că nu avem un vârf de pandemie. Asta înseamnă că în perioada Sfintelor Sărbători românii au fost şi responsabili, şi au avut şi grijă de cei dragi, şi fiecare s-a implicat ca să îi protejeze pe cei dragi şi pe sine, astfel încât, uitaţi, acum după perioada pascală, dacă nu am fi respectat regulile, am fi avut un vârf de pandemie, ar fi fost multe cazuri, foarte mulţi pozitivi înregistraţi şi atunci nu am fi putut discuta acum ce facem peste două săptămâni şi jumătate, în 15 mai. Acest lucru se datorează nu ministrului Afacerilor Interne sau Guvernului neapărat sau măsurilor pentru care am fi şi criticaţi şi acuzaţi, meritul principal îl au cetăţenii”, a adăugat ministrul Vela. (sursa: Agerpres)

