Ministrul Justiţiei a depus denunţ penal şi a demis conducerea Centrului educativ Buziaş, după ce doi tineri au fost loviţi de poliţişti

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, anunţă că a depus denunţ penal şi a demis conducerea Centrului educativ Buziaş, din judeţul Timiş, după ce a primit imagini în care se vede cum doi tineri sunt loviţi de poliţişti. Totodată, Gorghiu afirmă că a disopus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş şi adaugă că nu va avea ”niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate”. La rândul său, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) a cerut realizarea unui control, precizând că incidentul nu a fost raportat, conform procedurilor interne.

”Vă comunicăm că, în data de 27 iulie 2023, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(ANP) a intrat în posesia unor înregistrări video care par să surprindă activităţi care ar putea să fi avut loc în perimetrul unei unităţi subordonate ANP. Din analiza ulterioară a imaginilor, se poate concluziona că acestea ar putea fi datate din 24 iulie 2023, ora 15:58, şi surprind două persoane internate în Centru Educativ Buziaş, asupra cărora ar fi fost comise acte de agresiune fizică de către doi angajaţi, în prezenţa unui grup extins de persoane internate. Din primele date obţinute, rezultă că incidentul nu a fost raportat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform procedurilor interne în vigoare”, a transmis, joi, ANP.

Ca urmare, pentru verificarea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului negativ şi tragerii la răspundere a persoanelor care se fac responsabile, a fost dispusă cu celeritate o misiune de control formată din personal de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

”Facem precizarea că Administraţia Naţională a Penitenciarelor respinge în mod ferm orice comportament care excede normelor deontologice care guvernează activitatea poliţiştilor de penitenciare, arătând toleranţă zero faţă de orice manifestări care aduc atingere statutului profesional şi normelor legale în vigoare”, a arătat sursa citată.

În imaginile publicate de Alina Gorghiu pe Facebook se vede cum un tânăr este împins la pământ de unul dintre poliţişti, iar apoi este lovit, inclusiv cu piciorul, de acesta, în timp ce un alt poliţist îl ţine. Ulterior, primul poliţist îl împinge pe un alt tânăr într-un gard şi îl loveşte.

”Greu de privit imaginile care par ireale pentru România anului 2023. Deţinuţii din Centrul educativ Buziaş – minori şi tineri – sunt bătuţi cu bestialitate de poliţişti. Revoltător şi inadmisibil cum înţeleg unii angajaţi din acest centru să îşi exercite atribuţiile”, a scris Gorghiu, pe Facebook.

Ea a spus că au fost luate deja măsuri.

”Primele măsuri deja luate: am înaintat denunţul penal; tot azi, am demis de urgenţă conducerea unităţii; am solicitat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi poliţişti care apar în filmare cu custodiaţii; am dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş. Voi cere, de asemenea, să fie organizate de urgenţă cursuri de specializare pentru personal, dar şi şedinţe de consiliere pentru minori. Vă asigur de pe acum că nu voi avea niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Oameni cu acest tip de reacţii comportamentale nu au ce căuta în sistem. Fără excepţie! Zero toleranţă”, a subliniat ministrul Justiţiei.

Ea a adăugat că este vorba despre o instituţie ”al cărei rol este reeducarea copiilor şi tinerilor în sensul reintegrării lor sociale, nu distrugerea destinelor cu bâta”.

”Aceşti minori trebuie ghidaţi prin educaţie şi comunicare eficientă spre ieşirea definitivă din sfera infracţională, să îşi formeze competenţe care să îi ajute, la punerea în libertate, să îşi găsească mai uşor un loc de muncă”, a mai arătat Gorghiu.

