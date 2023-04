Ministrul Ligia Deca a găsit unul dintre motivele violenței din școlile românești: perioada petrecută acasă în Pandemie

Ministerul Educației trebuie să semneze un protocol de colaborare cu Ministerul de Interne și cu Direcțiile Generale pentru Asistență Socială pentru a putea rezolva problema violenței din școlile românești. De asemenea, ea nu exclude și colaborarea cu Asociația Psihologilor din România pentru a rezolva problema.

Perioada în care elevii au rămas acasă, în Pandemie, a influențat, în sens negativ, comportamentul elevilor români, a motivat ministrul Educației, Ligia Deca, la Timișoara valul de evenimente nedorite, întâmplate în ultima perioadă, în sistemul de învățământ. Ligia Deca a sosit la Timișoara pentru a participa la deschiderea Conferinței „Smart Diaspora”, organizată de către Universitatea de Vest, ocazie cu care s-a întâlnit și cu reprezentanții administrației locale și cu primarii din județ.

Oficialul a discutat despre situația violenței din școlile românești, dar și despre măsurile ce trebuie luate.

„Din momentul în care am preluat mandatul am sesizat o serie întreagă de incidente. După pandemie a crescut din nou numărul de incidente de violență școlară. Încă de atunci am luat legătura cu Ministerul Familiei, care înglobează Autoritatea pentru Protecția Copilului, am discutat cu Ministerul de Interne, care are acea direcție de siguranță școlară și lucrăm la o procedură între cele trei instituții, școală-DGASPC și Direcția de Siguranță Școlară în așa fel încât să fie mult mai prompt tratate cazurile de violență în școli. Vreau să spun că este important să avem un climat de combatere a violenței în școli, nu cred că este un climat în care vina aparține unei părți sau alteia, cred că este rolul nostru, al tuturor, să combatem aceste fenomene de violență în școli, și prin proceduri mai clare, cine greșește, trebuie să plătească, însă în același timp garantând drepturile constituționale ale tuturor actorilor implicați. Dreptul la educație e un drept garantat. Trebuie să vedem ce se întâmplă când avem astfel de cazuri, ca cele mediatizate, cum reușim ca drepturile individuale să nu afecteze drepturile celorlalți”, a declarat, luni, Ligia Deca, la Timișoara.

Având în vedere tipul abaterilor, ea a anunțat că este avută în vedere și o colaborare cu psihologii.

„Lucrăm, împreună cu Asociația Psihologilor, la un plan de prevenție care să însemne inclusiv campanii de conștientizare. De altfel, Ministerul Educației a și lansat încă de anul trecut o campanie numită „Nu sunteți singuri”, în ideea în care fiecare actor din școală să simtă că are unde să meargă, atunci când avem asemenea cazuri. De asemenea, avem o strategie de educație parentală, care a ieșit din dezbatere publică, urmează să fie finalizată împreună cu specialiștii și să poată fi lansată pentru a putea fi și susținută cu fonduri. Trebuie să putem și prin școli să ne apropiem familiile. Adică, într-adevăr, valorile se transmit și în familie, și în școală. Iar în ceea ce privește prevenția, cred că este important ca toți specialiștii, să avem echipe multidisciplinare. Avem nevoie și de psiholog, și de consilier școlar, și de polițiști, și de cadre didactice care să aibă competențele profesionale pentru a gestiona astfel de situații de conflict”, a completat Ligia Deca.

Se pot apăra cadrele didactice de asemenea situații? Legea asigură un cadru legal protectul, într-o anumită măsură. Accentul trebuie pus pe prevenție, avertizează Deca.

