Ministrul Mediului a inaugurat, la Giarmata, cel de-al doilea centru RetuRO din țară

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, miercuri, la deschiderea celui de-al doilea centru ReturRO din ţară, la Timişoara, că este ataşat de domeniul gestionării deşeurilor şi că îşi propune să facă din România o ţară mai curată. Potrivit ministrului, numai în prima lună aproximativ 45 de milioane de ambalaje au fost puse pe piaţă, scrie news.ro.

”Asta ne propunem să facem, o ţară mai curată şi tocmai din acest motiv mă aflu aici, pentru că încerc să transmit semnalul că, în calitate de ministru al Mediului, şi mai ales alături de colegii mei care au muncit atât de mult la acest proiect (…) vă spun că mă bucur foarte mult că particip la al doilea centru de sortare şi de numărare din cele 17 pe care ne propunem să le deschidem”, a declarat Mircea Fechet, la Timişoara.

Ministrul Mediului a precizat că se simte ataşat de domeniul gestionării deşeurilor.

”Se spune despre fiecare ministru al Mediului că are un domeniu de care se simte mai apropiat şi, privind puţin în trecutul ministerului, aproape că aş putea ghici cărui ministru i-au plăcut mai mult schimbările climatice, alţii au fost mai ataşaţi de biodiversitate, de domeniul păduri şi multe alte lucruri de care se ocupă ministerul. Vă pot spune că, în ceea ce mă priveşte, rămân ataşat de domeniul gestionării deşeurilor şi dacă ar fi să merg mai în detaliu aş putea să spun că sunt extrem de ataşat de acest proiect despre care discutăm astăzi. Sistemul garanţie-returnare, pe care nu doar că l-am luat de la zero, nu doar că l-am pornit fără să avem nimic în minister, nu doar că am muncit ani de zile să ne aflăm astăzi aici, nu doar că nu am acceptat să amânăm pornirea sistemului garanţie-returnare, dar este, până la urmă, proiectul care va transforma România din ţara deşeurilor, din ţara depozitării, în ţara reciclării”, a susţinut Fechet.

Fechet s-a referit şi la oportunităţile de business în domeniul reciclării.

”Când spun ţara reciclării, nu mă refer doar la un mediu mai curat, nu mă refer doar la peisaje lipsite de PET-uri, de doze sau alte tipuri de ambalaje de băuturi, mă refer la oportunităţi extraordinare de business. Mă refer la investiţii, mă refer la locuri de muncă verzi şi la o modalitate mai bună prin care România să îşi respecte angajamentele ca ţară membră a UE şi în acelaşi timp să ofere cetăţenilor un mediu mai curat”, a spus Fechet.

Potrivit ministrului Mediului, numai în prima lună a programului RetuRo au fost puse pe piaţă 45 de milioane de ambalaje.

”În primul an al RetuRO, probabil că îl vom sărbători în fiecare lună, aşa cum facem cu copiii noştri. Ştiu că în prima lună, mai puţin de 45 de milioane de ambalaje au fost puse pe piaţă. Aştept cu nerăbdare cifrele pentru a doua lună, pe care înţeleg că le vom avea la 15 februarie pentru luna ianuarie, însă nu pot decât să fiu optimist în continuare. Putem spune că, dincolo de micile probleme, suntem pe traiectoria pe care ne-am asumat-o. Sistemul funcţionează, RVM-urile funcţionează, din ce în ce mai mulţi comercianţi au înţeles ce au de făcut şi ne aflăm astăzi la deschiderea celui de-al doilea centru de numărare şi sortare şi abia aştept să văd cum funcţionează aceste echipamente de ultimă generaţie”, a afirmat Fechet.

Cel de-al doilea centru RetuRO din România a fost deschis, miercuri, în localitatea Giarmata, de lângă Timişoara, primul fiind cel de la Bonţida, judeţul Cluj. La nivel naţional, 17 astfel de centre vor fi inaugurate.

