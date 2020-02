Ministrul Mediului îl contrazice pe Nicolae Robu. La Timișoara se înregistrează depășiri în aer ale poluanților PM10, oxizi de azot, dioxid de azot și/ sau benzen.

Ministrul Mediului Costel Alexe, a remarcat lipsa primarului Timișoarei, Nicolae Robu, la întâlnirea pe care a organizat-o marți, la București, cu reprezentanții a 10 orașe din țară, orașe care au înregistrat depășiri în aer ale poluanților PM10, oxizi de azot, dioxid de azot și/ sau benzen.

Acestea sunt: Bacău, Constanța, Craiova, Măgurele, Timișoara, Pitești, Ploiești, Brazi, Cluj și Galați. De asemenea, a fost invitat și Consiliul Județean Prahova, această instituție coordonând elaborarea planului de calitate a aerului de la Ploiești și Brazi.

Robu a preferat să-l trimită la întâlnire, neoficial, pe Cătălin Iapă, fostul său consilier și actual secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. De asemenea, primarul Timișoara a declarat că Timișoara nu are probleme cu poluarea. ”Noi nu suntem, așa cum s-a făcut mediatizarea, cu probleme. Noi avem din când în când depășiri, la parametrii care sunt monitorizați de stațiile oficiale. Acestea trebuie crezute, nicidecum articolele mizerabile ale unor persoane ce dezonorează profesia de jurnalist!”, a mai spus Robu.

Afirmațiile sale sunt contrazise chiar de ministrul mediului.

„Toate cele 10 orașe au depășiri de peste: 35 de zile pe an, dacă e vorba de PM10, de 18 ore pe an, dacă este vorba despre dioxid de azot sau oxizi sau depășesc valoarea limită anuală la benzen (5 micrograme/mc). Acesta este și motivul pentru care sunt obligate, conform legii, să elaboreze și să pună în aplicare planuri de calitate a aerului. Obligația lor nu este de ieri sau de azi, ci din 2015 pentru Bacău, Brăila, Galați sau din 2018 pentru restul orașelor. Suntem în 2020 și doar patru orașe din cele 10 au acest plan aprobat: Galați, Bacău, Brăila și Măgurele. E important să vă spun că niciunul dintre aceste orașe nu este într-o fază de infringement în relația cu Comisia Europeană. Însă lipsa unui infringement nu înseamnă că populația din cele 10 aglomerări urbane este mai ferită de efectul poluanților. Tocmai de aceea vreau să cer tuturor acestor primării să își facă în termen cât mai scurt și studiile de impact al poluanților asupra sănătății populației din aceste orașe. Prin urmare, întâlnirea de astăzi are dublu sens: pe de-o parte vreau să înțeleg de ce șase orașe din cele 10 nu au încă un plan pentru un aer fără riscuri pentru oamenii care trăiesc acolo, iar de pe altă parte, vreau să știu când vor avea aceste planuri pentru a nu vedea un nou cartonaș roșu al Comisiei Europene”, a spus ministrul Costel Alexe.

De asemenea, ministrul a ținut să sublinieze că, din păcate, unele din aceste orașe nu au fost prezente la întâlnire: ”Au lipsit de la masă aproape toate orașele care nu au elaborat încă planul de calitate a aerului. Este destul de imatură această abordare de a absenta de la o discuție tehnică, în care am fi dat tot suportul pentru ca lucrurile să se miște mai accelerat. Nu am făcut o întâlnire în care să scoatem pe cineva la tablă pentru a-l prinde nepregătit. Am organizat această întâlnire pentru a stabili împreună pașii prin care populația din toate orașele din România poate fi protejată de un aer cu poluanți nocivi”, a mai spus ministrul.

