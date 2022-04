Ministrul Sorin Grindeanu anunță reluarea licitației pentru Lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că a fost reluată licitația pentru construirea Lotului 2 al autostrăzii Lugoj-Deva, după ce licitația anteroară, câștigată de o asociere din Turcia, a fost declarată neconformă. Sorin Grindeanu a anunțat că în zece zile vor fi verificate documentele.

“A fost relansată licitația pentru Lotul 2 (Secțiunile E și D) al autostrăzii Lugoj-Deva! CNAIR a transmis astăzi la ANAP, pentru verificare, documentația destinată noii proceduri de licitație. În maximum 10 zile, ANAP trebuie să finalizeze verificarea documentelor, după care CNAIR va putea lansa licitația propriu-zisă a contractului pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva. Pe secțiunile E și D ale Lotului 2, ce reprezintă sectorul lipsă din Autostrada Lugoj-Deva, urmează să fie construite faimoasele «tuneluri pentru urși» cu o lungime totală de 2,13 km”, a transmis Sorin Grindeanu.

În 10 martie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța că oferta tehnică depusă de o asociere din Turcia pentru proiectarea și execuția secțiunii E și finalizarea secțiunii D ale lotului 2 din autostrada Lugoj – Deva este neconformă, astfel că licitația va fi reluată, arată news.ro.

Tronsonul de autostradă dintre localitățile Margina (Timiș) și Holdea (Hunedoara), parte din Lotul 2 al Autostrăzii A1 Lugoj – Deva, are o lungime de puțin peste 9 kilometri și costă peste 300 de milioane de euro, cu termen de realizare 38 de luni, din care 10 pentru proiectare și 28 pentru execuție. Finanțarea este, în acest moment, asigurată prin PNRR, termenul limită de recepție fiind 2026. Valoarea estimată a contractului este de 1.363.135.841,00 lei fără TVA, adică aproape 325 de milioane de euro cu TVA. Traseul are o lungime de 9.13 km, din care 2,13 km de tunel.

Conform condițiilor din Acordului de mediu a fost prevăzută realizarea a două tuneluri în cadrul Secțiunii E2 în contexul evitării problemelor de stabilitate și a impactului negativ cu implicații majore asupra mediului. Lungimea celor două tuneluri va fi de aproximativ 2,13 km. Tunelurile vor fi formate din două galerii unidirecționale prevăzute pe fiecare cale de circulație cu platforma de 11,25 m.

Luna trecută, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spunea că nu a putut interveni în licitația pentru tronsonul de 10 kilometri al autostrazii Lugoj-Deva, licitație care a fost anulată din cauza unor neconformități legate de oferta firmei. Grindeanu este de părere că banii din PNRR pentru acest tronson nu vor fi pierduți, dacă va fi adoptată noua lege a achizițiilor publice, pusă în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, și care scurtează termenele. Sorin Grindeanu a susținut că legea nu i-a permis să intervină în procedura de licitație, așa cum n-a putut-o face nici Drulă, scrie News.ro.

„M-am învățat, în această perioadă, să îi dau ignor domnului respectiv (Cătălin Drulă – nr.r.). Cum a fost el titular și a lăsat-o să curgă (licitația – n.r.), la fel și eu, conform legii, am lăsat-o să se ducă la capăt, pentru că nu am putut să intervin, conform legii. În momentul în care am ajuns în minister s-a întâmplat procedura pentru celebrul tronson de urși. Cei de dinaintea mea făcuseră o licitație cu precalificare. S-a dat un termen, au venit mai multe firme, au depus oferta și s-au calificat primii șase. În momentul în care s-au calificat cei șase, o altă companie care nu s-a calificat a dat în judecată. A stat CNAIR mult timp în proces, a câștigat, eliminarea a fost corectă. Au rămas cei șase, s-a depus o singură ofertă din cei șase, care nu e conformă. Toată procedura, care a început cu ani în urmă, o reluăm”, a explicat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferință la Timișoara. Ministrul, care a anunțat că a fost deja pus în dezbatere publică proiectul noii legi a achizițiilor publice la care a lucrat în ultimele luni, speră să se reia procedurile de licitație înr-un ritm mai alert.

”Vreau să întrăm pe noul cadru legislativ, pentru că este evident că modul în care a început cu ani în urmă, inclusiv prețurile nu sunt actualizate, toate aceste lucruri au dus la reluarea acestei proceduri. Nu puteam să intervin într-o procedură pornită în urmă cu 3-4 ani. O să am o rugăminte la cei de la CNAIR ca acest calendar, cu o nouă procedură, să nu mai facem precalificari, să fie un calendar scurt. S-a făcut comunicarea că se anulează această licitație, o să dea CNAIR un termen, astfel încât cei care doresc să vină să depună oferte în termen rezonabil. Dar mai e ceva, CNAIR trebuie să umble și la o actualizare a prețurilor, astfel încât să existe doritori să facă această porțiune. Lucrurile nu au fost conform calendarului gândit în urmă cu mai mulți ani”, a precizat Sorin Grindeanu.

