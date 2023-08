Ministrul Sorin Grindeanu susține impozitarea multinaţionalelor pe cifra de afaceri

Prezent la Timișoara, Sorin Grindeanu a vorbit despre propunerile pentru introducerea de noi taxări în anumite domenii ale societății. În opinia sa, taxarea multinaționalelor pe cifra de afaceri, taxarea suplimentară a profiturilor din domeniul bancar sau introducerea unei taxe suplimentare pe proprietățile de mari dimensiuni sunt perfect justificate.

Soluția taxării pe cifra de afaceri a marilor afaceri ale multinaționalelor e perfect normală, consideră Grindeanu. De asemenea, băncile care realizează profituri mari pot fi taxate suplimentar, la fel cum au făcut și alte țări din UE, mai susține acesta.

“Susţin total impozitarea multinaţionalelor pe cifra de afaceri, dar e părerea mea. Susţin impozitarea şi creşterea impozitului pe transferul profitului în afara ţării. Nu ştiu dacă nu trebuie calculat, dacă nu ar fi bine ca şi la noi să aplicăm ceea ce au făcut italienii acum vreo două săptămâni, şi anume, impozit pe profitul băncilor. Am spus că trebuie văzut. Sigur că o să iasă domnul Isărescu şi o să ne spună că nu e bine, dar eu zic că trebuie să ne uităm mai atent. E un fel de taxă pe lux. Eu, ca om de stânga, sigur că sunt de acord cu aşa ceva. Să nu spună cineva care are casă de peste 500.000 de euro că dacă îi pui impozit de 0,5% e sărac, că nu-i sărac. Şi dacă are maşină de 75.000 de euro, nu-i sărac”, a declarat, marți, Sorin Grindeanu.

Banii suplimentari la buget sunt necesari, o ratare a target-ului de deficit poate duce la oprirea finanțărilor europene. Iar ministerul pe care îl conduce, chiar pe aceste fonduri se bazează.

“În acest moment, trebuie să iei anumite decizii, pentru că dacă vom continua în acelaşi mod, nu ne vom înscrie în ţinta de deficit, ceea ce ar însemna că avem suspendate fondurile europene şi plătim amendă 0,5% din PIB. Eu, ca ministru al Transporturilor, nu îmi permit să trec printr-o perioadă în care am avea suspendate fondurile europene. Nu există niciun proiect major în România, în momentul acesta, pe transporturi care să nu fie finanţat din fonduri europene. Ar însemna că toate lucrurile se stopează. Eu nu pot să susţin aşa ceva şi atunci trebuie luate anumite decizii”, a mai subliniat ministrul Transporturilor.

