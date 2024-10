Ministrul Transporturilor vede finalizarea lucrărilor pe autostrada Margina – Holdea înainte de termen

Sorin Grindeanu a vizitat, sâmbătă dimineața, șantierul tronsonului lipsă din autostrada Lugoj – Deva, dintre Margina și Holdea. După revenirea de pe șantier, el a declarat că e mulțumit de mobilizare. Mai mult, el a vorbit despre o finalizare a lucrărilor, chiar înainte de termen.

Progresul lucrărilor e la aproximativ cinci la sută, nu e unul relevant, având în vedere că de abia au început. Totuși, organizarea de șantier e impresionantă, în zonă a fost ridicat un minicartier din containere de locuit pentru muncitori, iar utilajele de construcție și aprovizionare cu materiale circulă permanent.

”Într-o desfășurare cât se poate de bună, vă spun că țin foarte mult și eu și toți bănățenii ținem foarte mult la acest tronson să fie gata mai repede decât e termenul limită. De ce? Pentru că include necesitatea pe care o știm cu toții. Eu cred că e o rușine ceea ce s-a întâmplat aici în acești ani. Dați-mi voie în câteva secunde să vă spun experiența mea personală legată de acest tronson. În 2017, în prima parte eram prim-ministru, ministrul Transporturilor, cred că era Răzvan Cuc am întrebat într-o ședință de Guvern cum e cu această bucată lipsă. A spus toată istoria pe care nu vreau să o re-iau, cea cu pasajele cu urșii, cu toate lucrurile pe care pe care le știm cu toții. Cert este că am venit ministru al transporturilor peste 4 ani, în 2021 și lucrurile nu știu exact în aceeași situație cum au fost lăsate atunci. Am reușit, eu zic destul de repede, și pentru asta vreau să-i felicit pe cei de la CNAIR să organizăm licitație, să facem proiectare plus execuție, pentru că aici nu se putea altfel, fiind acele discuții vechi cu SF-ul și toate lucrurile care țin de buna desfășurare a unui proiect și cel mai important lucru e că s-a reușit. ”, a declarat Grindeanu.

Oricine va deveni noul ministru al Transporturilor nu va scăpa de presiune pentru a duce treaba la final. Acum, acolo lucrează un constructor serios, care face treabă, a spus ministrul.

”Câștigătorul acestei licitații e o companie care îți face foarte bine. Asta este un lucru care mă face optimist. Am văzut, puteți vedea, puteți merge și mai încolo. Vedeți că mobilizarea este una foarte bună și va continua să fie și mai bună. Acuma nu pot să nu spun, fiindcă e un lucru pe care cu toții eu astăzi o să-l trăiesc. Merg, o să merg cu mașina spre București și sigur acest acești 10 km, să spunem, lipsă, te încurcă foarte mult. Mai am și în afară de voi, de noi, de bănățeni, mai am și mulți mulți oameni care circulă cu cu mașinile. Este rușine pentru noi. De aceea, oricine ar veni în noul Guvern, fiindcă vom avea un nou Guvern începând cu decembrie, o să beneficieze de presiunea pozitivă a mea și a celorlalți colegi ai mei pentru ca acest proiect să nu fie lăsat deoparte. Asta e foarte, foarte important”, a continuat Sorin Grindeanu.

Optimismul său e maxim, s-ar putea ca lucrarea să fie gata înainte de termen.

”Suntem la 5, 6, 7 %, dar din acest moment pot să spun, în urmă cu cam o lună s-a început efectiv în forță. Ieri au venit și partenerii bosniaci, știți că aici este o asociere între între compania românească și o companie din Bosnia. Au venit și ei cu utilaje, cu oameni și vor veni în perioada următoare în perioada următoare cu și mai multe echipamente, astfel încât să se termine odată această lucrare. Așa că termenul este acel final de an 2026. Eu îi cunosc foarte bine pe cei de la compania românească, nu știu pe pe bosniaci, dar cred că putem termina înainte de termen”, a mai declarat ministrul Transporturilor.

Comentarii

comentarii