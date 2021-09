Minunea din România. Credincioșii povestesc emoționați despre cum au scăpat de diferite necazuri și s-au vindecat de boli

Minunea din România! Este vorba despre ce se întâmplă la mormântul lui Arsenie Boca. Românii povestesc emoționați despre cum au scăpat de diferite necazuri și s-au vindecat de boli.

Mormântul lui Arsenie Boca este unul dintre locurile cele mai vizitate de credincioșii din România. Cu toții am auzit despre vindecările miraculoase de cancer, de leucemie, cu ajutorul rugăciunilor la mormantul părintelui. Legende sau nu, asta povestesc oamenii din împrejurimi și pelerinii, dacă-i intrebi despre Prislop.

“Mama mea era foarte bolnava, medicii i-au zis ca are cancer, 99, 9%. Si atunci m-am gandit: Doamne, daca-i asa, zero si ceva la suta poti sa-l rezolvi tu! Cu gândul ăsta, am venit aici, la mormântul parintelui Arsenie Boca si l-am rugat să-mi vindece mama. Și cand mamei i-au venit rezultatele, în mod miraculos, chit că avea doua formatiuni tumorale, s-au dovedit a fi amandoua benigne. Scăpase mama… Si povestea asta a fost uimitoare pentru medici, nu-și puteau inchipui cum de a fost real, cum de s-a petrecut cu adevarat una ca asta”, povesteste Meda, un pelerin. Asta s-a întamplat acum o lungă perioadă, iar de atunci ea vine în fiecare an la mormantul parintelui Arsenie Boca de la Prislop.

O altă întâmplare a fost povestită de o mămică: ”Doresc să vă impărtăşesc o minune recentă a Sfântului Părinte Arsenie Boca: avem o fetiţă de 7 ani care de la vârsta de 3 ani a început să aibă probleme de sănătate nu foarte grave dar chinuitoare pentru noi si petru ea. Răcea destul de des, tuşea nopţi întregi si făcea otite repetate. Am făcut tot felul de tratamente.

Anul acesta după două episoade de otită starea ei s-a agravat şi cel mai grav a inceput să nu mai audă. A fost un şoc pentru noi, parcă nu mai era ea, era retrasă, nu mai comunica cu noi… aproape că avea un comportament ciudat. Ne-am panicat şi pentru că doctorul nostru ORL era plecat din ţară ne-am dus la un alt medic şi am început un alt tratament care nu a dat nici un rezultat, apoi altul şi după o lună eram tot aşa.

Noi locuim într-un oraş mic şi pentru consultaţii trebuie să ne deplasăm 60 km, învoiri de le serviciu, iar de bani pe medicamente nu mai vorbesc…În urmă cu o saptămână medicul nostru s-a întors în ţară şi am hotărât împreună cu el să facem o operaţie de scoatere a polipilor cu toate ca acesta nu ne garanta revenirea auzului.

Întâmplarea a făcut ca în aceiaşi perioadă părinţii mei să ajungă la Mânăstirea Prislop închinându-se şi rugându-se la mormântul Sfântului Parinte pentru sanatatea nepoatei lor. I-au adus de acolo o eşarfă micuţă pe care au atins-o de mormântul şi crucea Sfântului Părinte.

După câteva zile, fiica mea a fost operată ( aveam deja programarea făcută) operaţia a decurs bine şi în aceiaşi zi ne-am întors acasă. Avea dureri mari în gât dar respira mai bine. I-am înfăşurat eşarfa în jurul gâtului iar după o oră a strănutat şi … i-a revenit auzul. Medicul ne spusese că poate după o lună va auzi mai bine şi că va mai fi nevoie de un tratament cu infiltraţii. L-am sunat pentru a-i da vestea şi nu a putut decât să râdă şi el de bucurie şi de uimire. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru însănătoşire, sfântului Arsenie Boca care a ascultat rugăciunile buniciilor !”.

Părintele Arsenie Boca s-a nascut în localitatea Vata de Sus, în judetul Hunedoara, la data de 29 septebrie 1910. Parintii acestuia, Iosif si Cristina, l-au botezat cu numele de Zian. Tânărul începe scoala primară în satul natal și apoi intră la Liceul Național Ortodox „Avram Iancu”, din Brad. In anul 1929, Zian se înscrie la Institutul Teologic din Sibiu, iar în anul 1939 termină Academia de Arte Frumoase, din Bucuresti. Pe lângă studiile teologice, el urmează și cursuri de medicina, participa cu interes la prelegerile de mistica ale lui Nichifor Crainic. Terminand studiile, intra in obstea de la Manastirea Brancoveanu, din Sambata de Sus. In anul 1939, tanarul Zian își petrece toata primavara in Sfantul Munte Athos. In data de 3 mai 1940, tanarul frate Zian este tuns in monahism, el primind numele de Arsenie.

Viata lui duhovniceasca va fi recunoscută si de cei din jurul sau. Este hirotonit ierodiacon (3 mai 1940), apoi ieromonah (10 aprilie 1942), apoi duhovnic (10 mai 1942), iar in cele din urma protosinghel (15 august 1949). În data de 25 noiembrie 1948, mitropolitul Nicolae Balan îl aduce personal pe parintele Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop, unde îl randuieste staret. Parintele Arsenie Boca slujeste ca staret al Manastirii Prislop vreme de doi ani. In anul 1950, manastirea primeste o obste de maici, iar parintele este rânduit duhovnic. Parintele Arsenie Boca pleacă dintre noi la data de 28 noiembre 1989, in Sinaia, el fiind inmormantat in cimitirul Manastirii Prislop, in data de 4 decembrie.

