Miopie istorică – vernisaj de artă, luni, la Memorialul Revoluției Timișoara

Luni, 17 iunie 2024, de la ora 18:00, la Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara, de pe strada Oituz, nr. 2B, Timișoara, va avea loc vernisajul expoziţiei Miopie istorică, deschisă în perioada 18 iunie – 20 iulie 2024, iar programul de vizitare este zilnic, de luni până vineri de la ora 8:00-17:00 și sâmbătă-duminică de la 10:00-18:00.

Accesul la vernisaj este gratuit

Muzeul Ororilor Comunismului în România și Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara organizează, luni, 17 iunie, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziţiei de artă contemporană a lui Sever Petrovici-Popescu, intitulată „Miopie istorică”, proiect curatoriat de Ioana Marinescu.

”Vă propunem să descoperiți fotosculpturile artistului și „arheologia memoriei” pe care Sever Petrovici-Popescu o practică prin intermediul artei sale. Artistul documentează o lume dispărută, o cercetare simbolică și ritualică. Mărturiile sunt puține și de multe ori impalpabile. Pe locul satelor întemeiate de deportați au rămas urme doar pentru „arheologii memoriei.”

El face interviuri cu cei care au trăit experiența deportării și încearcă prin lucrările lui să surprindă un spirit al locului, încapsulat în zidurile unor foste CAP-uri și alte câteva urme, rămășițe ale locuirii din acei ani. În rest, cer și pământ, peisaje ale absenței sunt martori muți ai unor experiențe și fapte care sunt greu de pus în cuvinte, cu atât mai mult în imagini”, este mesajul organizatorilor.

În expoziția „Miopie Istorică”, Sever Petrovici-Popescu folosește instrumentarul artistic pentru a înfățișa și a reaminti publicului un episod de tristă amintire.

În timpul regimului comunist din România, deportarea a fost o măsură cu caracter represiv, al cărei scop l-a reprezentat izolarea și marginalizarea celor definiți ideologic ca „dușmani ai poporului”. În urma acțiunii de dislocare din 18 iunie 1951, aproximativ 44.000 de persoane au fost obligate să-și mute domiciliul în Câmpia Bărăganului. Acest fapt a presupus strămutarea din propria locuință sub amenințarea armei și formarea unor comunități noi cu resurse precare. Treptat, cele 18 sate proaspăt formate au fost părăsite, din ele, rămânând azi doar câteva case în Dâlga Nouă, Rubla și Fundata.

Proiectul a fost deja expus la Muzeul Municipal Călărași și la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București și este însoțit de un catalog cu texte critice și reproduceri ale lucrărilor.

Preț bilet, acces pentru întregul ansamblu, inclusiv expoziție: 20 de lei preț întreg, 10 lei pensionari, 5 lei elevi și studenți

Expoziția „Miopie Istorică” realizată de Sever Petrovici-Popescu și curatoriată de Ioana Marinescu este un proiect muzeal itinerant, produs de Muzeul Ororilor Comunismului în România. Având ca punct de plecare Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București, (unde 1.500 de vizitatori au trecut deja pragul expoziției) și apoi prezentat la Muzeul Municipal Călărași (vizitată de peste 1.000 de persoane), proiectul și-a asumat în continuare, cele două obiective principale, anume: educarea publicului larg cu privire la episodul 1951 și familiarizarea privitorului cu arta contemporană practicată de Sever Petrovici-Popescu.

Prin urmare, pentru a facilita accesul publicului la expoziție și la dezbaterea rezultată din desfășurarea demersului artistic, s-au încheiat parteneriate cu diferite instituții culturale, cea mai recent adăugată pe listă fiind Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara. Această destinație marchează și spațiul și data simbolică de 18 iunie, când în 1951 au fost inițiate deportările care i-au silit pe aproape 44.000 de oameni să își părăsească casele, pentru a fi siliți să trăiască cu domiciliul forțat în Câmpia Bărăganului.

Sever Petrovici-Popescu (n. 1986) trăiește și activează în București. A absolvit secția Foto Video de la Universitatea Națională de Arte București. În 2021 a terminat un doctorat despre fotosculptură în care analizează modul în care o fotografie poate exista material dincolo de limitările suportului bidimensional tradițional. Are o activitate expozițională intensă în țară și străinătate, cu expoziții personale și de grup, din care menționăm „Monumente Personale” la Palatul Mogoșoaia sau „The moved stone” la Instituto Politécnico di Tomar Gallery, Tomar Portugalia în 2018. În 2021 participă la SNAC, în 2022 la expoziția „CELĂLALT | L’ALTRO | THE OTHER ONE” alături de grupul Altul Nu e Negarea Mea, la IRCCU Veneția și la Zilele sculpturii Bucureștene în 2023. https://severpetrovicipopescu.com

Ioana Marinescu (n. 1988) este muzeograf la Muzeul Hărților și doctor în istoria artei, cu o teză despre biografia cuplurilor de artiști. Din interesele sale profesionale fac parte imaginea hărților în arta contemporană. Este autor de texte și editor pentru volume precum Mapping: Narratives/Time/Space sau MSGTL, apărute la Editura Vellant, care prezintă opera artiștilor contemporani bucureșteni.

Muzeul Ororilor Comunismului în România (MOCR) s-a implicat din anul 2021 atât ca organizator, dar și ca participant la evenimente precum: comemorările din 18 iunie la Timișoara, alături de Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, Conferința „70 de ani de la Deportările din Bărăgan” organizată în parteneriat cu Facultatea de Istorie și stagii de practica realizate cu studenții Facultății de Istorie la Asociația Foștilor Deținuți Politici. Cea mai recentă expoziție care abordează și subiectul deportării este „ROMLAG 1945-1965”, pornită de la Muzeul Hărților, astăzi devenită expoziție itinerantă. https://www.mocr.ro/

Memorialul Revoluției din Timișoara este singura instituție din România care cinstește memoria Eroilor Martiri din 1989 şi care deţine cea mai vastă bază de date despre evenimentele din 1989. În perioada 1990-1999 a fost realizat un Complex Memorial în Cimitirul Eroilor şi au fost ridicate 14 monumente. În anul 1995, în cadrul asociației a fost înființat Centrul Național de Documentare Cercetare și Informare Publică despre Revoluția Română din 1989. Din 2011 am devenit instituție de utilitate, iar în 2019 am fost decorați cu Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler”, categoria E. Printre obiectivele noastre majore se află cinstirea Eroilor Martiri, aflarea adevărului despre Revoluție și realizarea unor proiecte culturale şi educative pentru generaţiile tinere în special elevi și studenți. La Memorial se desfășoară: activități de cercetare, publicistică, proiecții de filme, producții teatrale, tururi ghidate, ateliere de mediere culturală, și de asemenea vernisăm expoziții de specialitate.

https://memorialulrevolutiei.ro/

Mulțumiri pentru materiale documentare și sprijin domnului Leonard Câmpeanu, președintele filialei București a Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România (AFDPR), Florin Rădulescu, șef serviciu, Serviciul Municipal pentru Promovarea Patrimoniului Local, Cosmin Budeancă, Redactor-șef „Memoria” – revista gândirii arestate, preot paroh Marian Mihail, parohia Drajna și echipei Muzeului Hărților.

Parteneri media: ACC Media Channel, Agerpres, AICI A STAT, Amos News, daciccool.ro, Historia, i-Tour.ro, Modernism, Promenada Culturală, Radio România Cultural, Presshub, Ziua, Evenimentul Istoric, Radio România Timișoara, Infofinanciar.ro.

Comentarii

comentarii