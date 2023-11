Mircea Dinescu, show la Universitatea de Vest din Timișoara. Iohannis, comparat cu un dulap săsesc

Miercuri seara, Universitatea de Vest a avut privilegiul de a găzdui un dialog literar memorabil în Aula Magna între Mircea Dinescu și Marcel Tolcea. Publicul a asistat la un dialog captivant dintre cei doi scriitori distinși.

Intrat în al 74-lea an de viață, Mircea Dinescu a vorbit despre disidența din perioada comunistă, momente din perioada Revoluției din 1989, amintiri din epoca Academia Cațavencu și Plai cu Boi, a vorbit despre CNSAS, Iliescu, Roman, Băsescu și Iohannis.

Și-a reamintit întâlnire cu foștii patroni de presă scrisă și televiziuni din România de după Revoluție. A și citit din cărțile sale de poezie, dar a și cântat. S-a și râs mult.

”Cum nu știți cine a tras la Revoluție? Pai cine avea arme pe vremea aia? Securiștii și băieții de la armată și garda pretoriană al lui Ceaușescu. Dar încă se mai dezbate chestia asta. Cine a tras în noi!? Există tot felul de teorii imbecile. Este un istoric, care este o jigodie (nr se referă la Alex Mihai Stoenescu, care a preluate toate însemnările securiștilor bătrâni. A spus că în 20 decembrie, au venit unii cu niște steaguri cu niște cuie în vârf și au înțepat femeile în fund, iar alea au țipat. Și așa s-a declanșat Revoluția, de durerea în fund a unor doamne. Păi nu era declanșată deja la Timișoara? Nu! Trebuiau să vină niște KGB-iști să strige românii jos Ceaușescu? În fine!”, a spus Mircea Dinescu.

Întrebat din public, ce părere are despre președintele Klaus Iohannis, care zilele acestea face safari în Kenya, Dinescu a răbufnit.

”Eu am scris despre Iohannis, că el este ca un dulap săsesc. Am scris că e la fel de inteligent ca un dulap săsesc. Diferența dintre Iohannis și un dulap săsesc e următoarea. Că de multe ori într-un dulap săsesc găsești un sertar ascuns, în care poți să găsești niște bijuterii, ceva manuscrise în limba germană. Iohannis este lipsit de sertare. Tupeul lui de a-și bate joc de această funcție de președinte este absolut jalnică. Vă amintiți când a ieșit el alături de societatea civilă, prin Piața Universității, și zicea despre PSD-iști că e ciuma roșie. Aidoma acelui om de știință rus care a altoit dovleacul cu corcoduș, așa a făcut și el cu ciuma roșie cu liberalii. I-a omorât și pe liberi dar și pe PSD-iști. Cu o nerușinare fără de margini. PSD-ul dacă era deștept îl dădea jos acum un an jumate. Acum bântuie și el prin lume, e ridicol. Singurul lucru bine făcut în perioada lui Iohannis a fost în perioada pandemiei când a trimis românii cu avionul, să culeagă sparanghelul în Germania. În rest, lucrul bine făcut nu a existat sub Iohannis, îmi pare rău”, a mai spus Dinescu.

Poetul a activat vreme de opt ani în cadrul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. A văzut tone de dosare. A vorbit și despre marii turnători care au sfârșit cu Steaua României în piept.

”Marele academician Constantin Bălăceanu Stolnici a fost și rămâne în istoria turnătoriei. A fost unul dintre cei mai mari turnători de la CNSAS. Metri cubi de turnătorie. Cea mai teribilă chestie din istoria lui de informator este următoarea: el lucra la Ana Aslan și s-a dus la securistul care îl ungea și a spus că dacă-l pun pe el directorul institutului, el îi poate trage de limbă pe străini, că vorbește multe limbi. Nu am putut să cred că acești bătrâni, care nu aveau un pic de rușine, nu și-au turnat cenușă în cap. Dan Amadeo Lăzărescu (nr. unul dintre inițiatorii reînființării Partidului Liberal) avea, la fel, metri cubi de turnătorie. Era cel mai vechi informator pe care eu l-am văzut la CNSAS, din 1947, când Securitatea plătea lunar, mai târziu nu mai dădeau bani. Timp de câțiva ani de zile ăsta luat bani. Spunea că toți prietenii lui erau în închisori și el le ajuta nevestele. Deci le și <babardea>. Era și escroc. Acest domn foarte fin a fost trimis în străinătate și a turnat toată masoneria românească plecată în occident, l-a turnat pe Regele Mihai. La fel ca și Stolnici. Toți au primit de la Iohannis cea mai mare distincție, Steaua României. Ca și Mircea Ionescu Quintus. Și el avea metri cubi de turnătorie, dar nu-i găseam angajamentul semnat de el. Nu rămâneau turnătoriile la ei la dosar. Rămâneau la cel pe care-l turnau. Am aflat că a fost turnător, dar nu reușeam să dăm de angajamente. A venit la un moment dat un personaj din armată și mi-a spus că a fost coleg cu Quintus, când erau tineri ofițeri. Când au trecut Prutul erau în același detașament. La un moment dat a fost arestată o făcută de vreo 14 ani, care a fost găsită cu mâncare și a fost bănuită că ducea mâncare partizanilor. Conform legii era condamnată la moarte. Nimeni s-a oferit să o împuște. Și domnul Quintus, care era sublocotenent, a ridicat mâna și a împușcat-o cu pistolul. Aceasta este o crimă de război. În război poți să omori mii de oameni, dacă tragi cu mitraliera și ăia trag în tine. Dar dacă omori un civil, asta este crimă de război. El avea acest păcat! Ei bine, Quintus, președintele de onoare al PNL, a murit cu Steaua României, cu o lună înainte să moară l-a decorat Iohannis. Este de o nerușinare fără de margini. La Iohannis nu am găsit nimic la CNSAS, deși la Uniunea Scriitorilor erau vreo 30 de nemți absolut toți aveau dosare. Nu exista ca naționalitate conlocuitoare ca Securitatea să nu fie cu ochii pe tine. Aveau și relații cu Germania, dar nu există nimic”, a tunat Mircea Dinescu.

