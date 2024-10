Mircea Geoană, despre ancheta privind presupusele legăturile unui coordonator al campaniei sale cu un om de afaceri rus: ”Există o campanie împotriva mea de linşaj mediatic, programatic, pe bani publici, finanţată de partidele din această ţară”

Mircea Geoană anunţă, la depunerea candidaturii sale pentru funcţia supremă în stat, referindu-se la ancheta jurnalistică privind legăturile unui coordonator al campaniei sale, fostul primar de sector Rareş Mănescu, cu un om de afaceri rus, propagandist al Moscovei, că s-a adresat instituţiilor statului român specializate şi structurilor aliate care se ocupă de aceste subiecte pentru a investiga, până la ultimul detaliu, ceea ce a numit „operaţiunea de compromitere” care îl vizează şi care este, conform lui Geoană din„ manualul de operare al FSB”. El susţine că şi pe plan intern „există o campanie de linşaj mediatic, programatic, pe bani publici, finanţată de partidele din această ţară”, campanie care îl vizează.

Un coordonator al campaniei lui Mircea Geoană este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de cel puţin 10 ori după anexarea ilegală din 2014, dezvăluie o investigaţie internaţională. Jurnaliştii reţelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte şi Context.ro, au relatat că Rareş Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, a înfiinţat o firmă alături de omul de afaceri rus Aleksei Kozlov, în timp ce se ocupa de campania lui Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO. Ancheta jurnalistică arată o serie de ramificaţii care duc chiar şi la un mercenar care a luptat în Donbas de partea ruşilor. Kozlov are şi o identitate secretă, cu ajutorul căreia a făcut propagandă pentru Rusia, susţinh jurnaliştii.

„Este şocant că NATO a trecut cu vederea peste astfel de lucruri când numeşte persoane pentru roluri atât de importante”, iar „românii trebuie să ţină cont de acest lucruri când votează luna viitoare”, a transmis opozantul rus Mihail Hodorkovski într-un mesaj publicat pe X după apariţia anchetei.

Geoană s-a referit la ancheta jurnalistică în termeni precum„ aşa-zisă anchetă”, realizată de un„ aşa-zis jurnalist”, el spunând că ceea ce se întâmplă reprezintă pentru el „o linie roşie”.

„Aş vrea să spun câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presa noastră, un subiect care a fost generat de o aşa-zisă anchetă jurnalistică internaţională sub oblăduirea şi finanţarea oligarhului Hodorkovski şi declanşată de un aşa-zis jurnalist de investigaţii, Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria şi din ale ţări europene că ar face parte din operaţiunea de încercare se asasinare a procurorului general al Bulgariei. Au fost două astfel de încercări. De aceea vă spun cu toată seriozitatea: acest tip de kompromat generat şi condus de la Moscova este o operaţiune de dezinformare care face parte din arsenalul de război hibrid pe care Federaţia Rusă îl declanşează împotriva democraţiilor occidentale. Despre asta vorbim azi în România”, a declarat Geoană.

El anunţă că a cerut instituţiilor şi structurilor abilitate, la nivel intern şi nu numai, să facă verificări cu privire la tentativa de compromitere care îl vizează.

„Am avut astăzi un contact cu Fundaţia Alex Navalnîi, explicându-le situaţia, pentru că aţi observat că presa internaţională vuieşte de faptul că domnul Hodorkovski este acuzat de cei din Fundaţia Navalnîi că de fapt acoliţi de-ai dânsului intimidează şi încearcă să elimine opozanţi din Rusia. Este manualul de operare al FSB. Deci pentru mine acest subiect reprezintă o linie roşie, cu privire la modul în care aici, în România ştim să discernem între compromitere, defăimare şi operaţiuni de linşaj mediatic externe şi interne şi ceea ce înseamnă in joc democratic şi o campanie electorală. Este o linie roşie faţă de interferenţa nepermisă a unei puteri străine în democraţie ţării mele şi de aceea am făcut un apel oficial către instituţiile statului român specializate şi către structurile aliate care se ocupă de aceste subiecte pentru a investiga, până la ultimul detaliu, această operaţiune de compromitere a unui fost oficial al NATO şi a unui candidat şi a unui potenţial preşedinte al României”, a adăugat Geoană.

El susţine că şi în ceea ce priveşte „partea internă” există „şi aici o linie roşie”.

„Şi nu am să mă las şi după ce vom câştiga această campanie să nu vă prezint public toate dedesubturile acestei operaţiuni, că la un moment dat trebuie să demascăm modul în care funcţionează şi Rusia, şi acoliţii lor din România. Există o campanie împotriva mea de linşaj mediatic, programatic, pe bani publici, finanţată de partidele din această ţară care iarăşi reprezintă o linie roşie pentru mine şi nu am să m las şi am să vă prezint public tot ce înseamnă mecanismul de finanţare din partea partidelor a unei campanii de defăimare premeditate, făcute de obicei şi întâmplător, la televiziuni care sunt sub oblăduirea unor oligarhi români aflaţi în exil la Belgrad sub protecţie rusească sau de domnul Şor, la Chişinău”, a adăugat Geoană.

Geoană a explicat că acuzaţiile la adresa sa vizează perioada în care el era înalt oficial al NATO.

„Este obligaţia standard a diviziei de securitate de la NATO şi a serviciilor aliate să vegheze dacă nu cumva a existat, în mod deliberat, acţiune de încercare compromitere a unui înalt oficial NATO, nu a unui candidat la preşedinţie. Această campanie s-a derulat în timpul mandatului meu şi este absolut legitim şi firesc ca vigilenţa noastră împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva democraţiilor occidentale, inclusiv în România, să fie extrem de clar şi de bine documentat”, a explicat Geoană, întrebat dacă solicitarea sa privind investigarea de către „structurile aliate” a operaţiunii împotriva sa nu ar însemna o ingerinţă a acestora în campania electorală internă.

El susţine că „există amprentele Federaţiei Ruse pe acest tip de operaţiune” şi se arată convins că instituţiile statului român şi aliaţii occidentali vor identifica „cauzele reale” ale operaţiunii.

„Vreau ca această operaţiune să o descompunem, să o dezvăluim, să v-o arătăm în întreaga sa complexitate pentru a fi o lecţie pentru viitor, pentru că încercări de a ne submina democraţia din partea Rusiei vor continua să apară, dincolo de alegerile prezidenţiale. Cred că este o lecţie de democraţie în acţiune şi de rezilienţă de societate”, adaugă Geoană.

Comentarii

comentarii