Mircea Geoană: ”Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile”

”Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile”, spune Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, ca răspuns la informațiile apărute în mass media, în care esteacuzat că a plagiat teza sa de doctorat.

„Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea. Specialiști în domeniu s-au pronunțat deja public asupra unei teze la care am muncit timp de ani de zile. Când mai multe softuri anti-plagiat spun că NU există similitudini și totuși cineva se trezește să vină cu o acuzație falsă, nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință.

Lăsând la o parte părerile personale despre ce ar fi trebuit să scriu în teză (nu știam că este o lucrare colectivă și trebuie să cer părerea unor oameni care nu sunt specialiști în domeniu!), pe fond, cele menționate și conceptul de plagiat sunt lucruri total diferite”, spune Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO susține că va fi întotdeauna un promotor al valorilor de orice fel, dar, în același timp, nu are cum să nu sancționeze impostura intelectuală, cu valențe și intenții politicianiste.

”Mă așteptam la astfel de atacuri murdare, așa cum, de 3 luni, anumite posturi de televiziune duc o campanie de denigrare la adresa mea. Încă o campanie de fake news nu e nimic nou sub soare. Am în spate o carieră de studii în țară și străinătate în inginerie, drept, administrație publică, economie. Am făcut acest doctorat nu pentru a avea o floare la butonieră sau din nevoia de a ocupa vreo funcție, ci din curiozitate intelectuală și dorința de a cunoaște și de a mă perfecționa continuu. Nu voi permite nimănui, din motive exclusiv electorale și, în mod evident, motivat politic, să pună la îndoială o viață de muncă și studii făcute la cel mai înalt nivel de probitate și profesionalism”, mai spune Geoană.

