Mirela Toc cere Ordonanță Președințială: ”Primarului Dominic Fritz a căutat să se răzbune, să mă hărțuiască și, în cele din urmă, să mă destituie”

Mirela Toc, avertizor de interes public, cere emiterea unei Ordonanțe Președințiale pentru suspendarea efectelor Dispoziției nr. 1668 din 11.07.2023, emisă de primarul Dominic Fritz, prin care a fost dată afară din Primăria Timișoara.

”Sancționarea mea disciplinară cu destituirea din funcția publică dispusă prin această Dispoziție nu reprezintă decât represalii pentru raportările și divulgările făcute de mine în calitate de avertizor în interes public”, spune Mirela Toc în cererea trimisă către Tribunalul Timiș.

Mirela Toc, cel mai incomod funcționar public din Primăria Timișoara a fost demisă după ce Comisia de Disciplină a Primăriei Municipiului Timișoara pe parcursul procesului de sancționare, a emis împotriva ei măsuri disciplinare din ce în ce mai severe.

”În fapt, prin Dispoziția nr. 1668 din 11.07.2023 am fost sancționată disciplinar cu destituirea din funcția publică pentru a fi adus atingere imaginii Primăriei Municipiului Timișoara și Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara.

Cu titlu exemplificativ, am făcut următoarele raportări interne, externe și divulgări publice, confirmate de organele abilitate.

Am sesizat ANAF, Serviciul de Audit Public Intern cu privire la neorganizarea de către primărie a activității de audit public intern potrivit prevederilor legale, iar instituția a confirmat aspectele sesizate.

Am sesizat ANFP cu privire la un concurs trucat de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier la Serviciul spatii verzi și locuri de joacă, în urma căreia ANFP a solicitat în instanță anularea concursului, iar instanța a constatat nulitatea de drept a acestui concurs.

Prin aceste exemple doresc să subliniez faptul că tot timpul am sesizat încălcări reale ale legii în calitate de avertizor în interes public, și poate tocmai faptul că sesizările mele produceau repercusiuni și nu rămâneau nebăgate în seama, i-au trezit primarului și celor apropiați lui o dorință de răzbunare.

În ce privește în mod special prezenta cauza, am sesizat faptul că amenzile aplicate asociațiilor de proprietari în baza HCL 371/2007 sunt nelegale deoarece cuantumul lor este unul exagerat față de cele prevăzute de Legea 101/2006, îndemnând asociațiile să atace în instanță sancțiunile abuzive”.

Lupta Mirelei Toc cu neregulile din Primăria Timișoara este veche. Totul a început pe vremea fostului primar Nicolae Robu, când sesizările ei au fost urmate de repercusiuni din partea conducerii instituției. Repercusiunile s-au înmulțit după ce Dominic Fritz a fost ales primar.

”Prin Dispoziția nr. 31 din 04.01.2023, Primarul Municipiului Timișoara m-a desemnat să fac parte din ,,echipele mixte de monitorizare a modului de colectare separată a deșeurilor și de sancționare a comportamentului necorespunzător privind colectarea selectivă.

Cu alte cuvinte, m-a desemnat să fac parte din echipele care amendau asociațiile de proprietari, adică să particip fix la activitatea pe care o raportasem ca fiind nelegală. Acest fapt în sine arată, dincolo de orice dubiu, dorința de răzbunare și calitatea de represalii a actelor primarului. În mod evident, am protestat față de acest abuz purtând un tricou pe care scria ”Stop abuzurilor din administrația publică locală Timișoara” – pe partea din față, iar pe spate: ”DNA, DIICOT, Parchet?”, informând în continuare cetățenii Timișoarei că sunt sancționați abuziv și nelegal, îndemnându-i să atace în instanță amenzile primite.

Lecturând Dispoziția nr. 1668 din 11.07.2023 și Raportul comisiei de disciplină se poate observa cu ușurință că acestea au fast considerate ,,abaterile disciplinare grave” care au impus cea mai aspră sancțiune disciplinara – destituirea din funcția publică.

De menționat că această sancțiune disciplinară a venit în cascadă după alte 2 sancțiuni disciplinare recepționate pentru fix aceleași fapte. Astfel, la data de 08.06.2023 am fast sancționată cu mustrare scrisă prin Dispoziția nr. 1403, iar la data de 20.06.2023 am fast sancționată cu diminuarea drepturilor salariale cu 15% pe o perioada de 6 luni prin Dispoziția nr. 1494.

Așadar, în decurs de 30 de zile, pentru aceleași ,,abateri disciplinare” am fost sancționata de 3 ori în cascadă, ultima sancțiune fiind și cea mai aspră, cea a cărei suspendare o solicit prin prezenta acțiune. Este, de asemenea, important de observat opinia separată întocmită de un membru al comisiei de disciplină, care susține că au scăzut veniturile la bugetul local ca urmare a faptului că informam cetățenii că sunt amendați abuziv. Cu alte cuvinte, aveam dreptate, amenzile erau nelegale.

Din toată această desfășurare a faptelor rog respectuos instanța să constate că sancțiunile disciplinare care mi-au fost aplicate nu sunt altceva decât represalii pentru activitatea mea de avertizor în interes public, respectiv pentru că tot ce am sesizat în aceasta calitate s-a confirmat. Iar prin faptul că am sesizat aspecte temeinice și adevărate, am devenit un ghimpe în coasta actualei administrații a Municipiului Timișoara și a primarului Dominic Fritz, care a căutat să se răzbune, să mă hărțuiască și, în cele din urmă, să mă destituie”, scrie Mirela Toc în cererea către Tribunalul Timiș.

