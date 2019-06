Misiune contra-cronometru, într-o peşteră din vestul țării. Speolog rănit, adus la suprafaţă pe corzi

Un speolog care s-a rănit în subteran a fost adus la suprafaţă pe corzi. A fost un exerciţiu de antrenament pentru salvatorii speologi români şi polonezi.

Pe targă a fost un speolog care a fost rănit la câteva sute de metri sub pământ. Colegii s-au mobilizat ca să îl scoată teafăr la suprafaţă.

Cristian Petrescu, Salvaspeo România: ”Exerciţiul din peştera Meziat a constat în simularea unui accident situat undeva la 7– 800 de m faţă de intrarea peşterii, victimei i s-a făcut un punct cald şi a fost dusă mai multe ateliere: contragreutăţi, tiroliene.”

Cristian Ciobătărescu, Salvaspeo România: ”Pentru a putea interveni şi salva speologii din peşteri, echipe de salvaspeologi organizează exerciţii.”

La exerciţiul din peştera Meziad, care a durat 6 ore, au participat 37 de salvatori din România şi Polonia.

Tudor Rus, Salvaspeo România: ”Peştera Meziad este una din cele 5 peşteri turistice din jud Bihor, are cel mai lung traseu amenajat pt turisti din România, traseul are 1100 de m, are mai multe nivele. 1.00 Înăuntru, peştera abundă de formaţiuni f multe, chiar gigantice. Avem înăuntru şi un pod natural, f impresionant, de 20 m înălţime.”

Peștera se află în Munților Pădurea Craiului, în apropiere de localitățile Meziad și Roșia, scrie observator.tv.

