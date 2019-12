Misiunea economică timișeană în SUA a deschis oportunități de afaceri fără precedent

În perioada 7 – 17 noiembrie 2019, un număr de 18 agenți economici reprezentând 13 firme membre ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș au participat la o misiune economică multisectorială în Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. Delegația a fost condusă de Stana STOIANOV, Director Dept. Relații Economice cu Mediul de Afaceri din cadrul CCIA Timiș. Obiectivul principal al misiunii economice a fost creșterea vizibilității firmelor timișene, promovarea produselor și serviciilor acestora pe piața americană, identificarea de noi oportunități de afaceri și stabilirea unor parteneriate viabile.

În acest context, programul profesional a cuprins două vizite de lucru menite să aducă mai aproape mediul antreprenorial românesc de cel american.

La Consulatul General al României de la New York, delegația a fost primită de E.S. Domnul Cătălin Radu DANCU, Consul General, și Dr. Chivel PORUMB, Ministru consilier pe probleme economice, iar discuțiile au vizat în principal situația schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale.

Cea de-a doua întâlnire importantă a avut loc la Consiliul de Afaceri Româno-American (RABC), o organizaţie neguvernamentală, cu sediul central pe Broadway la New York, formată din oameni de afaceri români care reprezintă aproape toate industriile importante din SUA și a căror cifră de afaceri este în jur de jumătate de miliard de dolari.

Delegația de afaceri timișeană a fost primită de Președintele RABC, Domnul Ștefan MINOVICI, om de afaceri româno-american, lider al comunității românești din SUA, susținător activ al intereselor României la Washington, lucrând activ cu membri importanți ai Congresului și ai Senatului American. Domnia Sa a prezentat firmelor timișene Fondul de Investiţii dedicat Europei Centrale şi de Est creat de RABC și care a atras deja 1,5 miliarde de dolari cât și principalele domenii în care acesta activează în România – sănătate, infrastructură, transporturi, colectarea deşeurilor, turism, servicii. „Sunt foarte multe domenii pe care am putea să le abordăm în România, dar, în primul rând ne vom concentra pe domeniul sănătate unde oportunităţile sunt aproape fără limită. Populaţia, în special din zonele rurale ale ţării, îmbătrâneşte mai mult ca niciodată. Speranţa de viaţă a crescut şi asta înseamnă că oamenii au din ce în ce mai multă nevoie de doctori, de clinici, de tratamente şi de spitale.”, a spus Președintele Minovici. Totodată, firmele timișene au primit informații extrem de utile despre cum să obțină acces pe piața americană, să înțeleagă specificul derulării afacerilor cu SUA și/sau să atragă investiții din America.

Două dintre firmele participante și-au exprimat pe loc intenția de a colabora cu membri RABC în vederea realizării de investiții pe piața americană.

În calitate de inițiator și producător al Festivalului „Romania Day on Broadway”, Președintele RABC a lansat Camerei de Comerț și delegației timișene invitația de a lua parte la ediția de anul viitor a Festivalului. Ziua României de pe Broadway este un eveniment unic și valoros, recunoscut de autoritățile statului și al orașului New York, dedicat valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti. Festivalul se organizează de două decenii, în cursul lunii mai, în faimosul cartier central al New Yorkului și reunește, pe lângă artiști, dansatori, meșteșugari din diverse zone ale țării noastre, oameni de afaceri români și americani din toate Statele Unite cât și turiști din întreaga lume. De altfel, România este singura țară din lume care își serbează ziua pe celebrul bulevard, în 2010, guvernatorul statului New York proclamând luna mai “Luna tradițiilor și istoriei românești” la New York și ziua de 1 mai “Ziua Românilor” la New York. “Imaginea comunităţii româneşti este una dintre cele mai bune ale vreunei diaspore, pentru faptul că oamenii ei sunt serioşi, muncitori, foarte bine calificaţi în domeniul pe care îl practică, fie că lucrează la un salon de coafură sau sunt chirurgi neurologi. Cuvântul “român” este sinonim cu o persoană extrem de bine pregătită, dedicată şi conştiincioasă în acelaşi timp”, a mai spus Ștefan Minovici.

La rândul său, președinte RABC a răspuns favorabil propunerii CCIA Timiș de a semna un Acord de Colaborare inter-instituțional, lucru care se va întâmpla în cursul lunii ianuarie 2020, cu ocazia venirii sale în România, la București și Timișoara.

Vizita Președintelui RABC la CCIA Timiș va fi un prilej de întâlnire cu firme timișene interesate să facă afaceri cu parteneri americani dar și de discuții privind participarea cu stand a firmelor timișene și a Județului Timiș ca regiune invitată la cea de-a 21-a ediție a Zilei României pe Broadway.

