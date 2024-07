Miting pentru copilul de doi ani care a murit la Spitalul de Copii din Timișoara. Părinții acuză medicii de malpraxis – foto

Mai multe persoane au participat miercuri, 24 iulie, la mitingul din Piața Victoriei, organizat de familia copilului de doi și două luni care a murit în urmă cu zece zile la Spitalul de Copii din Timișoara. Părinții sunt convinși că medicii de la Urgențe nu și-au făcut treaba, pentru a evita această tragedie și cer autorităților să deschidă o anchetă.

”Vineri dimineață am apelat la 112 pentru că Ayan făcuse febră foarte mare, 41,2. Serviciul de ambulanță ne-a lăsat acolo, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Louis Țurcanu. Medicii de acolo s-au uitat în gât, la urechiușe, la plămâni și au spus că nu are nimic – că e suspect de otită și că are roșu în gât. Am fost vizavi, la ORL, unde medicul a spus că băiețelul are urechiușele inflamate, dar că nu are otită, ci inflamația se trage de la gât. Ne-am întors înapoi, m-au pus să aștept cu copilul pe hol, mi-au dat un termometru să îi iau eu temperatura, avea 38,5 și mi-au dat o rețetă și mi-au zis să plec acasă”, își începe povestea Ionela Iftimia, mama copilului decedat în 13 iulie.

Când a ajuns acasă, starea copilului se agravase, avea din nou febră mare, așa că a decis să se întoarcă la urgențe.

”Ajunși din nou în urgență, copilul era aproape leșinat în brațele mele. M-au pus cu el într-unul dintre saloane, i-au luat temperatura și i-au pus o perfuzie cu glucoză pentru a nu se deshidrata, iar după vreo oră au decis să îi facă și analizele. Am tot așteptat și nimic. Nu venea nimeni să ne zică nimic. I-am spus doamnei doctor că i-au apărut copilului bubițe pe corp și că se extind din minut în minut, dar mi-a spus „Văd și eu asta, s-ar putea să vă trimit la Victor Babeș la Boli Infecțioase”. La un moment dat, piciorușele copilului erau vinete și reci, iar el transpira în zona capului. I-am spus doamnei doctor, dar mi-a spus să nu pun mâna pe el pentru că are febră foarte mare. De fapt, copilul făcuse convulsii în fața lor, și ei nu și-au dat seama. L-au mutat în celălalt salon de la UPU… Copilul nu mai respira bine, abia avea puls și tensiunea era foarte mică”, a continuat mama.

Aici intră în acțiune doctorii de la ATI. ”Doamna doctor care a venit a spus că micuțul este în stare foarte gravă și a întrebat de ce nu a fost urcat pe ATI până acum. Doctorița care era de gardă spunea că nu sunt locuri pe ATI și că așteaptă să vină mașină să îl trimită la Victor Babeș. Doamna de la ATI a spus că nu există să nu fie locuri și că îi face ea loc pe secție și că trebuie făcut un CT urgent. La ATI l-au intubat și mi-au spus că șansele lui sunt minime pentru că a ajuns prea târziu. Într-adevăr, cei de la ATI au făcut tot posibilul pentru a-l salva, dar Ayan a murit dimineața. Eu am înțeles că bacteria pe care a contractat-o este foarte rară, am înțeles ideea asta, dar și dacă erau șanse de 1% la viață, medicii de ce nu au făcut nimic? Au pierdut mai multe ore din viața lui. Stăteau în jurul lui nedumeriți și îi făceau poze”, a mai spus mama îndurerată, care a angajat doi avocați pentru a-i reprezenta în instanță.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în continuare fiind făcute cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Protestul are ca scop tragerea unui semnal de alarmă pentru ceea ce se întâmplă în spitale, spun organizatorii. Alături de familia s-au alăturat protestului și alți părinții care au avut de pătimit în Spitalul de Copii. Au venit mame îndurerate care au pățit aceleași lucruri cu copilașii lor, care consideră că nu au fost tratate așa cum ar trebui.

Necropsia micuțului a arătat faptul că acesta suferise de 19 boli, printre care și o pneumonie acută. Prof.dr. Mihai Gafencu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii Louis Țurcanu, a explicat pentru Ziua de Vest că aceasta este o boală meningococică extrem de virulentă care se numește Purpura fulminans.

“Aceasta omoară în câteva ore, iar până nu apare purpură, adică micile pete roșii pe piele, nu se poate ști mai nimic. Apoi progresează în câteva ore. Normal că părinții sunt disperați și revoltați, fiindcă ce înseamnă să vii dimineață cu copilul crezând că e răcit, iar seara să îl iei mort. E o boală îngrozitoare. E o entitate medicală cunoscută că omoară. Medicii spitalului au făcut tot ce au putut, dar nu prea poți face mare lucru în această situație!”

