Mitropolia Banatului a donat patru aparate de diagnostic și monitorizare la spitale din Timișoara

Astăzi, 29 aprilie, Mitropolia Banatului a intrat în posesia a patru aparate de diagnostic și monitorizare pentru pacienți infectați cu coronavirus. Trei dintre acestea vor ajunge la Spitalul „Victor Babeș”, iar celălalt la Maternitatea Bega.

Cele patru aparate monitorizează mai multe funcții vitale ale pacienților și ajută, astfel, la reducerea contactului dintre pacient și doctor. În aceste condiții, se reduce semnificativ riscul ca medicii să se infecteze.Aparatele sunt noi, beneficiază de garanție și de asistență tehnică gratuită, un specialist fiind mereu disponibil telefonic pentru probleme de natură tehnică.

Aparatele, inițial, trebuiau să ajungă la spitale din Elveția, dar au fost oprite dintr-un lot mai mare, la cererile și insistențele Rodicăi Anișorac, managerul pentru zona de vest a firmei de distribuție de aparatură medicală Medist, și ale ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului.Medicul Virgil Musta a fost cel cu care s-a consultat mitropolitul, înainte de a comanda aparatura.

„(n.r. Aparatul) poate fi folosit ca premisă de triere, în contextul actual, de pandemie.Este o stație de diagnostic și monitorizare produsă în Elveția, de înaltă performanță, care măsoară parametrii vitali ai pacienților. Vorbim despre activitatea electrică a inimii, prin electrocardiogramă, puls, tensiune arterială non-invazivă, saturația de oxigen și temperatura de arteră temporală. Conține senzori de finețe înaltă, pentru acuratețea unui diagnostic rapid și eficient”, a spus Rodica Anișorac.

„În primul rând, aș vrea să mulțumesc Înaltpreasfinției sale pentru acest gest de umanitate care, de fapt, ajută pacienții gravi din spitale. Sunt foarte utile aceste aparate, pentru că, pe de-o parte, ne permit nouă, medicilor, să nu stăm tot timpul lângă paciențiși să riscăm să ne contaminăm. Aceste aparate monitorizează la distanță pacienții, iar noi putem să vedem, la distanță, această monitorizare și să primim o alarmă când ceva nu funcționează în regulă. Putem monitoriza funcțiile vitale, de aceea, este folosit în special la pacienții gravi, dar nu numai”, a spus Virgil Musta, șef de secție la „Victor Babeș”.

Aparatele vor continua să fie folosite la Spitalul „Victor Babeș” și după terminarea pandemiei. Ele pot oferi monitorizare tuturor pacienților,indiferent de patologia pe care o are. Doctorul Musta spune că în spital mai există astfel de aparate,dar puține, salutând, astfel, suplimentarea, cu această ocazie,a numărului lor, deci, și creșterea numărului de pacienți care pot beneficia deechipamente performante.

„Acest aparat este extrem de benefic pentru pacientele care se internează în maternitatea noastră, pentru că este primul care este și mobil.Poate fi transportat dintr-un salon în altul, astfel încât, într-un interval scurt de timp, să monitorizăm un număr cât mai mare de paciente. În al doilea rând, să nu uităm specificul maternității, utilizarea și rolul lui, în monitorizarea nou-născuților. După cum știți, avem, în continuare, trei nou-născuți care sunt diagnosticați COVID pozitiv. Vreau să remarc, și cu această ocazie, un gest pe care Înaltpreasfințitul mitropolit al Banatului Ioan în face pentru comunitatea medicală, într-un șir mult mai îndelungat al măsurilor de binefacere pe care acesta le face, nu numai în domeniul sanitar”, a spus și Marius Craina, managerul Maternității Bega, „în numele meu, ca medic, al colegilor meiși, în special, în numele pacientelor și nou-născuților care vor beneficia de acest aparat”.

În acest moment, la Maternitatea Bega, mai există astfel de aparate doar în secția de Terapie Intensivă. Acestea, totuși, nu sunt mobile, iar pacientele din saloane nu pot beneficia de monitorizare cu astfel de aparate.

„Eu aș mulțumi, mai întâi, lui Dumnezeu, după aceea, sponsorului principal, TransGaz, cu ajutorul domnului director Ioan Sterian și colaboratorilor, care, în momentul în care am lansat acest proiect, au spus că vor fi alături de noi. I-aș mulțumi domnului director, doctor Musta. Peste tot se spunea că este mare nevoie de aparate de testare a acestui virus. Și l-am chemat, am colaborat cu dânsul și mi-a spus: «Părinte, în județul Timiș sunt șase aparate de testare, deci nu este nevoie de așa ceva, ci am avea nevoie de asemenea aparate (n.r. de monitorizare)». Deci, iată, ce lucru important este sfătuirea cu un specialist! Mai apoi, i-aș mulțumi maicii preotese care lucrează la această firmă de distribuție, care s-a zbătut pe linie internațională de a rupe dintr-o comandă pentru o anumită țară din Europa, să ne dea și nouă câteva aparate.

Aș vrea să transmit un mesaj tuturor celor care doresc să facă bine. Să se consulte cu medicii de la spitale, să vadă de ce au nevoie punctual. În ziua de astăzi, poți să ai un pumn de bani, nu faci cu ei nimic, decât foarte greu, pentru că toate țările și-au stopat exportul de echipamente medicale și, de aceea, la ora actuală sunt mai importante relațiile diplomatice, relațiile interumane. Cu banii nu faci nimic, la ora aceasta, în România, mai ales în domeniul medical. De aceea, le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi.

Aceste aparate, vă pot asigura, vor ajunge pe mâini bune și vor ajuta la salvarea multor vieți. Eu am numit aparatul acesta «un înger păzitor», pentru că acest aparat va sta lângă pacient și va transmite toate funcțiile vitale, în timp real, la camera de gardă și orice cădere a unei funcții vitale a omului este anunțată, 24 de ore din 24, iar mediciisau asistenta pot să intervină imediat să salveze omul”, a spus și mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan.

Tot Mitropolia Banatului s-a mai implicat, în ultimele zile, în donarea a 1,5 tone de carne și 1,5 tone de legume către spitale, cantine sociale și centrele de îngrijire a bătrânilor.

Comentarii

comentarii