Mitropolia Banatului organizează la Mănăstirea Timișeni-Șag tabăra pentru tineret Tradiție și noutate

Mitropolia Banatului, prin sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, organizează la Mănăstirea Timișeni-Șag, în perioada 8-16 iulie, tabăra pentru tineret Tradiție și noutate.

Astfel, se oferă, prin acest program tinerilor din societatea actuală, spaţiul necesar şi posibilitatea de a-şi dezvolta atât capacitatea de participare activă și asumată într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată, cât și capacitatea de exprimare a opiniei şi de asumare a deciziilor.

Beneficiarii acestei tabere sunt 19 tineri, cu vârsta cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din fiecare eparhie din țară.

În cele șase zile, aceștia vor participa la diferite conferințe tematice, precum și la diverse activități creative și interactive de cunoaștere (playtech, design, educație prin imaginație-experimente științifice, jocuri).

Programul taberei cuprinde un atelier de pictură pe sticlă, dar și un tur al orașului Timișoara, capitala Banatului, cu scopul ca tinerii să viziteze principalele instituții de cultură și să descopere elementele principale ale istoriei orașului.

În acest sens a fost vizitată Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată în subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, patrimoniu care cuprinde aproape 1.000 de piese, printre care un însemnat număr de icoane pe lemn, sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă. Toate provin din bisericile satelor bănăţene, datând din secolele XIV-XIX.

Nu în ultimul rând a fost vizitat și Muzeul etnografic al Banatului.

„Dacă anul trecut am mizat pe descoperirea dimensiunilor culturale a Banatului de câmpie, anul acesta am propus un dialog dinamic între știință – teologie, între artă – literatură, toate pe această dialectică dintre tradiție și noutate. Din multitudinea de activități, un real interes a fost asupra atelierului de biologie și chimie, unde tinerii, sub coordonarea unui profesor universitar, au extras ADN-ul la scară micro-biologică, ADN pe care l-au examinat sub lupa unui microscop electronic. De asemenea, cei prezenți au participat și la un workshop de electronică și robotică, unde 4 specialiști în IT au venit cu aparatură specifică pentru a crea, sub forma unui microcip, lumină fizică, după ce anterior am avut o discuție despre lumina necreată. Dacă la atelierul de dinainte am legat experimental biologic de extragere a ADN-ului de rațiunile lui Dumnezeu din creație, cel de al doilea work-shop a avut scopul de a releva importanța luminii fizice, pentru că Timișoara a fost primul oraș electrificat din Europa, dar și să ne trimită cu gândul la lumina necreată a lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând amintesc și de workshop-ul de arhitectură, în cadrul căruia copiii, sub îndrumarea unor studenți și profesori de la arhitectură, au creat un ansamblu tradițional de sat românesc, precum și o machetă a unei case tradiționale”, a spus părintele Nichifor Tănase, consilier eparhial la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul.

Este pentru al patrulea an consecutiv, când Arhiepiscopia Timișoarei organizează o astfel de tabără pentru tineret, tocmai pentru a preveni comportamentele delicvenței și nedezirabile social din rândul tinerilor, dar și pentru a consolida viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de biserică.

Tabăra de tineret „Tradiție și noutate” se află pe agenda culturală a Consiliului Județean Timiș pe anul 2019, fiind co-finanţată prin Centrul de Cultură şi Artă al Județului Timiş.

