Mobilizare la Centrul de Oncologie OncoHelp. Personalul medical vindecat de COVID-19 donează plasmă

Pentru a veni în sprijinul pacienților grav bolnavi de COVID-19 care se zbat între viață și moarte, personalul medical al Centrului de Oncologie OncoHelp din Timișoara – cei care au fost infectați și au depășit boala – donează plasmă, înțelegând cât de important este acest tratament pentru cei grav suferinzi de COVID-19 – uneori fiind singura lor șansă de supraviețuire.

Fiind direct implicați în îngrijirea pacienților și luptând în fiecare zi cu acest dușman nemilos care este cancerul, reprezentanții corpului medical ai Centrului de Oncologie OncoHelp știu foarte bine cât de importantă este salvarea unei vieți, mai ales în condițiile în care secțiile de Terapie Intensivă sunt atât de aglomerate.

După ce în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp au fost înregistrate, de la începutul pandemiei, 2 focare de COVID-19, membrii corpului medical – infectați cu acest virus, vindecați și eligibili pentru donarea de plasmă – s-au mobilizat și au decis să sprijine lupta pentru salvarea pacienților critici, bolnavi de COVID-19, transformând trecerea lor prin această boală într-o șansă acordată semenilor aflați în suferință.

Acțiunea de donare a început în cursul săptămânii trecute, și este programată până la data de 3 decembrie 2020. Medicii și asistentele Centrului de Oncologie OncoHelp fac un apel la toate persoanele care s-au vindecat de noul coronavirus să doneze plasmă, crescând astfel șansele de supraviețuire ale celor grav bolnavi de COVID-19.

“În timpul perioadei grele prin care am trecut fiind infectată cu virusul SARS- CoV-2, m-am gândit că orice experiență neplăcută poate ascunde și o parte pozitivă, astfel că am decis imediat după ce am ieșit din carantină să-mi verific titrul de anticorpi, hotărâtă fiind să ajut alți oameni care poate nu au fost așa de norocoși ca mine să dezvolte o formă ușoară a bolii. În acest sens am discutat și cu celelalte colege din spitalul OncoHelp, inițativa a prins repede contur și am reușit să ne mobilizăm pentru a dona plasmă, atât de necesară bolnavilor cu forme grave de boală.

Din păcate, în cele mai multe cazuri, oamenii se mobilizează doar atunci când traversează un eveniment dramatic care îi afectează direct pe ei sau pe persoanele dragi lor. Ne dorim ca prin acțiunea noastră, pe lângă ajutorul pe care îl putem acorda pacienților aflați în suferință, să dăm și un exemplu tuturor celor care pot să se alăture acestei inițiative, și să-i îndemnăm să ia în calcul donarea de plasmă.

Totodată îmi doresc din tot sufletul ca această acțiune din cadrul spitalului nostru să aibă o continuitate, iar în perioada următoare să crească numărul colegilor care să doneze sânge, cunoscând faptul că transfuziile de sânge și produse din sânge salvează milioane de vieți, în fiecare an” a declarat Anca Buldur, asistent medical în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp.

Comentarii

comentarii