Mobilizare pentru cumpărarea unei hărți extrem de rare a Banatului. “Tabula Bannatus Temesiensis” ajunge la Timișoara

A apărut recent o oportunitate aproape unică de a recupera o piesă importantă de patrimoniu bănățean. Este vorba despre o hartă publicată la Viena, în 1776, desenată de Francesco Griselini. Este extrem de rară și extrem de frumoasă, iar atenția la detalii este deosebită. Cei de la Druckeria și de Ecluze pe Bega au lansat o strângere de fonduri pentru achiziția hărții, care urma să fie redată comunității. Harta, cu toate taxele aferente, costă 2.200 de euro.

“Tabula Bannatus Temesiensis e mai mult decât o hartă, e o privire aruncată în istoria noastră. Nu avem des ocazia să facem asta, iar când ocazia vine, nu ar trebui să o scăpăm. Alături de Druckeria și de Ecluze pe Bega avem multe planuri pentru anii ce vin, dar multe dintre ele duc spre un muzeu al culturii noastre bogate, al patrimoniului nostru, al ceea ce am fost noi – o oală sub presiune cu ingrediente de tot felul, de peste tot, din care a ieșit un gulaș bun rău de tot. Nu trebuie să pierdem legătura cu ceea ce am fost, iar dacă putem să înnodăm fire, trebuie să o facem”, a spus Sebastian Novovici, PR-ul proiectului Ecluze pe Bega.

Harta este extrem de rară. OCLC (Online Community Library Center) identifică patru exemplare existente în lume: unul la Harvard și câte unul la bibliotecile universitare de stat din Munchen, Darmstadt și Firenze.

Harta are o particularitate: poartă singura stemă a Banatului istoric, realizată de Augustin Cipps.

Griselini a petrecut doi ani și jumătate în Timișoara și a scris una dintre cele mai importante monografii ale Banatului, înainte să se mute la Viena, în 1777.

Doritorii sunt rugați să doneze o sumă pentru achiziția hărți Banatului, făcută de unul dintre cei mai importanți istorici ai lui, prin platforma WhyDonate (https://whydonate.com/en/fundraising/Griselini1776) sau prin bancă, iar banii au început să se strângă.

Vestea bună este că harta “Tabula Bannatus Temesiensis” a fost deja achiziționată de cei de la Druckeria.

Pentru a nu pierde însă în fața unor alți cumpărători, cei de la Druckeria au deci să achiziționeze harta din fonduri proprii, urmând să recupereze banii prin donațiile timișorenilor.

“În urma unei mobilizări exemplare din partea voastră am reușit ca până acum să strângem suma de 1.220 euro (prin platforma WhyDonate) + 450 lei (prin Revolut). Continuăm cu strângerea de fonduri până la target-ul de 2.200 euro pe care ni l-am propus, astfel să putem acoperi toate costurile de achiziție ale hărții (și, dacă vom putea, și ale celor două volume a lui Griselini, în valoare de 2.000 euro). Orice sumă e absolut binevenită și ne ajută să acoperim costurile de ”repatriere” a unei bucățele de istorie a Banatului, pentru a o expune în fața voastră de acum înainte”, a transmis Sebastian Novovici.

Harta nu va sta în sertar, ci la loc de cinste.

“Știm că Muzeul Național al Banatului are fond de achiziții. Și e foarte bine atunci când el nu e împovărat suplimentar și când comunitatea se poate mobiliza în felul în care a făcut-o pentru a sprijini demersurile muzeului. Odată ce harta va fi în Timișoara ea va fi în patrimoniul asociației Druckeria, însă va putea fi solicitată oricând de către reprezentanții muzeului, pentru expunere, în cadrul unor expoziții temporare sau permanente”, a explicat Sebastian Novovici.

