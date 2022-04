Modificări în privința comerțului stradal din Timișoara. Licitații pentru amplasamentele fixe, reguli mai stricte în zona pietonală și pe trotuare

Marți, 26 aprilie, pe site-ul Primăriei Timișoara a fost postat un proiect de hotărâre de consiliu local pentru modificarea regulamentului de comerț stradal. Acest document era promis de administrația Fritz încă din primele luni ale mandatului, asta după ce au existat mai multe contre între reprezentanții primăriei și distribuitorii de ziare și agenții economici care au amplasat automate de apă. Până să intre în vigoare noul regulament, este necesară și aprobarea în Consiliul Local.

Încă de la începutul regulamentului aflăm că dintre activitățile comerciale permise pe domeniul public a fost eliminat cel de comercializare a produselor din carne neambalate. Sunt permise, în continuare, comercializarea produselor de tip fast-food, a produselor alimentare și nealimentare ambalate, a articolelor de artizanat și de artă, a înghețatei din vitrină frigorifică, a florilor, a ziarelor, cărților, revistelor și altor publicații, a fructelor și legumelor, a floricelelor de porumb, vatei de zahăr, sucului și altor produse alimentare produse în aparate speciale, dar și amplasarea de automate de apă, lapte, băuturi nealcoolice, ouă sau alte produse alimentare sau nealimentare.

Perioadele disponibile pentru amplasamentele ocazionale rămân, în principiu, aceleași. Astfel, mărțișoarele se vor putea vinde între 23 februarie și 3 martie; candelele, coroanele și florile de Ziua Morților, pe 1 noiembrie; iar bețele de Sf. Nicolae, între 2 și 6 decembrie. Fără a fi stabilite pe calendar, vor fi disponibile astfel de amplasamente și în cadrul Târgurilor de Crăciun și de Paști. În plus, spre deosebire de regulamentul precedent, între 5 și 8 martie vor putea comercializate și flori „de sezon”. Cu aprobarea Comisie de Avizare a Adunărilor Publice se vor desfășura activități comerciale pe domeniul public și în cadrul unor evenimente sportive sau culturale, festivaluri și târguri. Amplasamentele ocazionale vor putea funcționa doar pe durata aprobată pentru fiecare eveniment în parte, în timp ce pentru cele de „termen lung”, trebuie semnat un contract pe minimum 30 de zile.

În continuare, aflăm că se doresc reglementări suplimentare pentru zona pietonală: „Orice activitate comercială care se desfășoară în zone pietonale va fi strict desfășurată pe lungimea frontului fațadei societății cu condiția de a nu perturba circulația pietonilor și a bicicliștilor care rulează pe pistele de biciclete din oraș, să nu afecteze spațiile verzi, vizibilitatea monumentelor. Activitatea comerciala nu se poate desfășura în spatiile destinate parcajelor, cu excepția cazului când este un eveniment reglementat prin dispoziții ale autorității publice locale”.

În plus, există prevederi și pentru trotuare: „Activitatea de comerț stradal se poate desfășura doar pe trotuarele cu lățime minimă de 3 m și vor fi delimitate astfel încât să rămână cel puțin 1,5 m pentru circulația pietonală. Nu se poate aproba desfășurarea de activități de comerț stradal de nici un fel în apropierea intersecțiilor”.

Printre altele, sun permise, în anumite condiții în funcție de loc: chioșcuri, tonete, pupitre acoperite, unități mobile, „alte tipuri de mobilier urban specific pentru tipul de comerț amplasate în fața unităților cu același profil de activitate”, automate pentru lapte, apă, băuturi nealcoolice, ouă, produse alimentare sau nealimentare în perimetrul piețelor agroalimentare.

O schimbare importantă privește amplasamentele fixe. În cazul acestora vor fi organizate licitații. Concret, vor putea fi amplasate: „chioșcuri, tonete , pupitre acoperite sau închise, mobilier urban pentru vânzare înghețată, flori, legume fructe, ziare și reviste, cărți, produse de patiserie, aparat/ dozator”. Fără licitație vor putea fi date doar spații în fața locației de lucru, însă și acestea doar cu aprobare din partea municipalității, în anumite condiții.

Destul de interesantă este și altă prevedere: „Este interzisă expunerea de produse, bunuri, mărfuri în afara structurilor de vânzare fixe, stradale sau ambulante (magazine, tonete, chioșcuri) prin amplasarea acestora pe manechine, pe diverse suporturi confecționate sau improvizate, pe umerașe pe fațada acestora, pe vitrine, uși, porți de acces sau pe orice alt tip de suport”.

Obligațiile comercianților nu se schimbă prea mult. În continuare, aceștia trebuie să respecte normele de igienă, sănătate publică, legislație a muncii, să își afișeze datele de identificare, să folosească doar instrumente de cântărire autorizate, să afișeze vizibil prețurile, să igienizeze spațiul, spațiul să aibă aspect estetic, etc.

Există și câteva obligații specifice fiecărui tip de mobilier urban amplasat. Detalii puteți găsi în regulamentul care va ajunge cât de curând pe masa consilierilor locali: REGULAMENT COMERT.

Celelalte anexe ale proiectului de hotărâre le puteți vedea pe site-ul primăriei: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=1FA75C67DF8F813CC2258830002CEE33.

UPDATE: Primarul Dominic Fritz a venit și cu explicații suplimentare: „Astăzi am publicat un regulament care să aducă claritate pentru comercianții stradali din Timișoara și să pregătească orașul pentru a fi demn de titlul de capitală ca aspect vizual. Dorim să oprim situațiile în care unele biciclete devin tonete și unele rulote devin structuri permanente pe spațiul public. Vom propune, de asemenea, modele noi pentru chioșcurile din oraș și pentru mobilierul de la standurile cu flori, fructe, legume, ziare, etc. Vrem să aducem un stil unitar pentru mobilierul stradal, inclusiv pentru comercianții timișoreni. Am eliminat ambiguitățile care permiteau decizii arbitrare de acordare a avizelor/acordurilor. Fiecare comerciant va putea să știe ce acte trebuie să aducă și care sunt condițiile ca să poată opera. Avem în plan chiar să facem câteva sesiuni de informare cu departamentul de avizare din primărie pentru a le răspunde întrebărilor. Acest regulament nou va putea fi consultat de fiecare dintre cei care fac comerț stradal. Vom anunța, în cursul acestei săptămâni, și o dezbatere publică pe acest subiect”.

Reprezentanții primăriei au trasnmis și un model de tonetă pentru amplasamentele fixe:

Comentarii

comentarii