Modelul Laurette și-a anunțat prietenii de pe Facebook că se va căsători cu Ciprian Nistor, în penitenciar.



Ciprian Nistor execută o pedeapsă pentru o țeapă imobiliară de 3 milioane de euro, realizată la Timișoara prin firma Radisson. Când a fost arestat, el era iubitul lui Laurette. Ciprian Nistor execută pedeapsa în dosarul ginerelui lui Traian Băsescu, Radu Pricop.

Iată mesajul lui Laurette de pe Facebook:

”Dragii mei, Simt nevoia unei marturisiri fata de voi, cei care mi-ati fost intotdeauna aproape, chiar daca nu ne cunoastem personal. Acest mesaj este pentru voi, prietenii mei de pe Facebook, cei care m-ati incurajat de fiecare data cand am strabatut probleme. In acest moment, am luat o decizie pentru viitorul meu si al fetitei mele, Serena. O decizie la care am cumpanit mult. Si de aceea stiu sigur ca e cel mai bun lucru pe care as putea sa-l fac. De-a lungul anilor, imaginea mea a fost asociatata de multe ori gresit in media cu a unor barbati cu care nu am avut niciodata nimic mai mult decat o prietenie. Am fost implicata intr-o relatie toxica cu tatal fetitei mele, relatie de pe urma careia trag si acum, nu doar eu, ci si Serena.

Am incercat, in timp, sa repar relatia, pentru fetita mea. A venit un moment in care mi-am dat seama ca am facut tot ceea ce se putea face, dar degeaba. Asa ca, fara regrete, am decis sa merg inainte pentru binele copilului meu. Intotdeauna am fost o femeie curtata. Dar intotdeauna am pus demnitatea mea mai presus de buchetele de flori primite sau invitatiile in vacante exotice. Am fost un om discret si mi-am dorit mai mult decat orice pe lumea asta, o familie. Probabil lipsa tatalui meu in copilarie si adolescenta mi-a alimentat visele despre familia perfecta. Simt ca acum a venit momentul pentru a costrui aceasta familie.

Am alaturi un om care a pasit in viata mea de fiecare data cand credeam ca nu mai pot sa ma ridic de jos. Un om care mi-a acceptat framantarile, care mi-a suportat deciziile gresite de-a lungul vremii. Un om cu un suflet atat de bun incat as vrea ca fiecare femeie din lumea asta sa poata avea langa ea un astfel de barbat. Mi-a demonstrat prin tenacitatea, intelepciunea si bunatatea lui faptul ca este cel mai potrivit barbat langa care sa mi cresc copilul in liniste, dragoste si intelegere. Cand avem copii (si cele care aveti imi veti da dreptate), ne gandim la echilibrul lor, la viitorul lor. Iar deciziile pe care le luam pentru noi le luam, in primul rand, pentru copiii nostri.

Nu am de gand sa ascund de nimeni casatoria mea. Cand esti fericit, simti sa imparti acest lucru cu toata lumea. Voi deveni, deci, curand, doamna Nistor. Circumstantele in care se afla viitorul meu sot nu ne permit, deocamdata, o petrecere de nunta. Dar o vom face, cu siguranta, curand. Pana atunci, insa, vreau sa rog presa sa ne trateze cu decenta,iar pe voi sa va bucurati pentru noi. Va multumesc si va imbratisez cu drag”.

n anii 2007-2008, Ciprian Nistor și Andreas Nadasdy au profitat din plin de „boom-ul imobiliar”. Printr-o reclamă agresivă, ei au promis că vor construi locuințe și au încasat de la zeci de persoane avansul pentru apartamente, în cadrul „afacerii Radisson”. În loc să construiască blocul promis, țeparii au spart banii în vacanțe de lux și i-au lăsat pe oameni cu buza umflată.