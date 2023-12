Moscheea și școala arabă din Timișoara, păzite zi și noapte de mai multe echipaje de poliție

Moscheea și școală arabă, din Timișoara, de pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15, este supravegheată zi și noapte de forțele de ordine în urma postării, pe Facebook, a mai multor mesaje de amenințare la adresa comunității musulmane. Vineri, pe gardul complexului au fost scrise cu spray mai multe mesaje de amenințare, scrie renasterea.ro.

Polițiștii de la Secția 2 și din alte structuri ale IPJ păzesc clădirea începând de vineri seara.

“Am fost la rugăciune vineri (1 decembrie – n.r.) în jur de 200 de credincioși. Am discutat între noi și am găsit pe Facebook mai multe mesaje de ură dar și de amenințare la adresa noastră, a musulmanilor din Timișoara. Interesant este că au fost scrise și în limba română și în arabă. Au scris și pe zidul incintei. Avem camera video de supraveghere. Am decis să anunțăm poliția și să le punem la dispoziție și imaginile pe care le avem noi. E păcat. E prima oară când se întâmplă asta. A mai fost un episod acum vreo 5 ani, când tăblițele de înmatriculare ale mașinilor noastre, care am venit la moschee, au fost smulse și aruncate printre mașini. Atunci am tăcut. Acum lucrurile se pare că sunt mai serioase”, ne-a declarat, pentru renasterea.ro, A. H., unul dintre liderii asociației musulmanilor din Timișoara.

