Moşii de toamnă 2023 sau Sâmbăta Morţilor. Ce nu trebuie să faci astăzi

De Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților se știe din popor că este bine să dai de pomană colaci și colivă și să te rogi pentru persoanele apropiate care au trecut în neființă.

Moşii de toamnă 2023 sau Sâmbăta Morţilor: În acest an, în Biserica Ortodoxă, pomenirea tuturor celor trecuți la cele veșnice, slujba cunoscută în popor sub denumirea de Moșii de toamnă are loc pe data de 4 Noiembrie 2023.

E o zi de pomenire înainte de începerea Postului Nașterii Domnului. În această sâmbătă, ne rugăm ca și cei adormiți întru Domnul să primească harul pe care noi îl dobândim la sărbătoarea Nașterii Domnului.

Pomenirea generala a celor adormiți în această zi se adaugă celorlalte două pomeniri generale a morților: Moșii de vară și Moșii de iarnă. Slujbele de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice poartă denumirea de parastas. Acest cuvânt provine din limba greacă și înseamnă înfățișare înaintea cuiva, mijlocire.

În calendarul nostru creștin, în fiecare sâmbătă este considerată zi de pomenire a morților. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, rânduind cântări speciale în amintirea acestora. Însă, nu doar sâmbăta putem înălța rugăciuni pentru cei morți către Dumnezeu, ci în fiecare zi putem să ne amintim de cei adormiți și să-L rugăm pe Dumnezeu să le dăruiască odihnă intru fericire, conform Bisericii.

Moșii de Toamnă, credincioșii duc la biserică vin, colivă, prescură, dar și alte pachete pregătite de acasă pe care credincioșii le oferă celor nevoiași. Printre alimentele pe care le puteți oferi de pomană se regăsesc plăcintele cu mere, brânză sau dovleac și fructele de toamnă, cum ar fi mere, pere, gutui sau struguri.

Credincioșii care doresc să ofere de pomană familiilor nevoiașe din satul natal sau pur și simplu întâlnite la colț de stradă, atunci prepară feluri de mâncare pe care merge și le oferă celor necăjiți.

În zona Munteniei, pe lângă coliva oferită de pomană, oamenii mai pun lângă aceasta și un ban, iar cel care le primește va avea să fie ferit de rele în tot restul anului.

Pe lângă mâncare, oamenii dau de pomană și lumânări aprinse, pentru ca cei plecați dintre noi să aibă lumină pe lumea cealaltă, dar oferă și îmbrăcăminte celor care au nevoie.

Credincioșii respectă o serie de tradiții în Sâmbăta Morților sau ziua numită și cea a Moșilor de toamnă.

Astfel că, pe lângă alimentele pe care le oferă de pomană credincioșii celor nevoiași, aceștia merg la biserică și participă la slujbe în cinstea celor adormiți. Rugăciunile rostite în această zi au scopul de a ierta păcatele celor decedați și de a-i ajuta să își găsească liniștea într-o lume mai bune.

Când vine vorba de activitățile din gospodărie, femeile nu au voie să măture în această zi, pentru ca praful să nu ajungă în ochii celor adormiți, și nici nu au voie să spele sau să arunce gunoiul pentru ca acestea să nu ajungă în mâncarea celor adormiți.

