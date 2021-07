Motive pentru care să vii la Iulius Town în acest weekend: concerte, filme și ateliere pentru copii

O seară petrecută la film în aer liber la „Flight Cinema in my Town” nu poate decât să aducă bucurie și zâmbete pe buzele tuturor, iar săptămâna aceasta oferta este tentantă deopotrivă pentru copii și adulți. Experiența artistică este completată de concerte susținute de Fanfara Militară a Garnizoanei Timișoara, ateliere de creație și teatru de păpuși pentru cei mici.

Anul acesta se împlinesc 190 de ani de la înființarea primei fanfare militare din România, iar fanii muzicii de promenadă sunt așteptați în Iulius Town. Notele muzicale ale Fanfarei Militare a Garnizoanei Timișoara se vor auzi vineri, 2 iulie 2021, în Iulius Gardens, de la ora 18.00, și în Iulius Mall, de la ora 18.30.

Continuăm serile în aer liber cu filme care au emoționat tot mapamondul, indiferent de vârsta celor care le-au privit. Flight Cinema in my Town vine în această săptămână cu Romantic Nights, unde îți poți aduce jumătatea, vineri la „Me before you”, sâmbătă la „Going the distance” sau duminică la „Beauty and the Beast”. Înainte de fiecare film, începem, de la ora 19.00, cu un Sunset Warm-Up, de la 20.00 ne așezăm confortabil pe pufuri și ne bucurăm de creația cinematografică, iar de la 21.30 ne relaxăm cu muzică. Intrarea la eveniment este gratuită și se face pe bază de rezervare. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook Flight Cinema in my Town. Nu uita că sâmbătă, 3 iulie, înainte de difuzarea filmului, de la ora 19.30, studenții de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara vor susține un concert de muzică clasică care va crea atmosfera perfectă pentru o seară romantică!

Luna iulie aduce în Iulius Gardens atelierele de creație pentru copii susținute de Bianca Potyesz, care se vor desfășura în fiecare sâmbătă. Săptămâna aceasta, de la ora 17.00, micii artiști se întâlnesc pe 3 iulie să învețe despre cultura americană și vor realiza „Patriotic Hat” pentru Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii. Surprizele pentru cei mici continuă și duminică, 4 iulie, la teatrul de păpuși, unde vor afla, de la ora 11.00, cum a fost „Ursul păcălit de vulpe”. Și pentru că weekend-ul este al copiilor și tinerilor, sâmbătă, de la ora 17.00, elevii Școlii de Muzică Ramona Iatan și invitați de la LiveMuseArt Academy vor susține un concert vocal și instrumental.

Nu uita nici de „Football Days & Nights”! În continuare, poți trăi spectacolul EURO 2020, în aer liber, împreună cu prietenii, în parcarea VIP, pe bean bags confortabile. „Football Days & Nights” se desfășoară și în foodcourt, unde, pot fi vizionate meciurile pe cele 2 televizoare de mari dimensiuni.

