Mozaicul, adus din nou în atenție de studenții UPT în cadrul „Competiției Culorilor Mapei”

„Competiția Culorilor Mapei” a revenit la Universitatea Politehnica Timișoara, unde studenții din anul I și II ai Facultății de Arhitectură și Urbanism, specializarea Mobilier și Amenajări Interioare, provocați de Mapei România, au participat la un inedit concurs de tablouri mozaic, menit să le stimuleze talentul. Studenții au dat dovadă de multă creativitate, fiind îmbinate spectaculos atât plăcile, formele, cât și culorile.

Fiecare student a avut de realizat un tablou mozaic de dimensiunea 60×60 cm, folosind adezivi si chiturile colorate Mapei pentru placări ceramice și din piatră naturală. Tema din acest an a purtat denumirea „Microunivers, detalii văzute sub lupă”, lucrările fiind realizate sub coordonarea cadrelor didactice as.dr.arh. Irina Mohora, ș.l.dr.arh. Anghel Andreea, ș.l.dr.arh. Otilia Tudoran, as.dr.arh. Alex Botici, conf.dr.arh. Camil Milincu, drd.arh. Cristi Ciobanu și conf.dr.arh. Andrei Racolța.

Cele 26 de lucrări realizate în cadrul acestui concurs au fost expuse în Holul Central al Bibliotecii UPT, iar vernisajul expoziției precum și acordarea de diplome și premii pentru cele mai reușite lucrări au avut loc miercuri, 20 iulie 2022. Lucrările vor rămâne expuse până în luna septembrie.

Toți studentii au primit din partea organizatorilor diplome de participare precum și asigurarea că lucrările lor vor fi promovate în continuare de către Mapei România. Cele mai atent realizate, care s-au încadrat și în tematica solicitată și care s-au remarcat prin minuțiozitate, prin design și prin alegerea potrivită a culorilor și a tehnicii de execuție au fost premiați:

Premiul I – Irina Pralea;

Premiul II – Alexia Smerea;

Premiul III – Andra Năsui.

Andreea Anghel, din partea Facultății de Arhitectură și Urbanism a UPT a apreciat munca intensă și susținută a studenților, derulată într-un interval scurt de timp (11 – 18 iulie), dar și rezultatele, mai bune decât cele de la prima ediție, în timp ce Cosmin Judea, din partea Mapei România, i-a felicitat pe studenți pentru lucrările deosebite, subliniind faptul că realizarea lucrărilor poate fi și o utilă pregătire, ce poate fi aplicată și ulterior, în viitoarea meserie.

