„Multiculturalitatea, brand al Timișoarei”. Reprezentanții minorităților i-au cerut primarului Dominic Fritz inscripții și plăcuțe multilingve

Miercuri, 14 aprilie, reprezentanții etniilor din cadrul Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale (CCMN), care funcționează la nivelul municipiului Timișoara, au avut o întâlnire cu primarul Dominic Fritz. În urma discuțiilor, s-a stabilit că Timișoara își va promova multiculturalitatea ca brand de oraș, iar reprezentanții minorităților etnice au cerut și realizarea unor inscripții și plăcuțe multilingve.

„Este nevoie de crearea unui for mai larg, mai deschis în cadrul Consiliului Consultativ al Minorităților Etnice, din care să facă parte orice organizație interesată, care îndeplinește condițiile din Regulamentul de Funcționare. Consider că acest lucru ar duce la dezvoltarea unui Consiliu Consultativ mult mai inclusiv și operativ, funcțional și cu rezultate palpabile. În momentul de față fiecare minoritate este reprezentată de către o singură organizație, în general fiind vorba, de uniunea respectivei minorități, care are reprezentare și în parlament. Deschiderea și către ONG-uri care activează în domeniul culturii și în domeniul educațional ar fi benefică pentru a oferi o viziune de ansamblu asupra vieții culturale a fiecărei minorități și, ca primărie, să venim în întâmpinarea nevoilor reale ale comunităților pe care le reprezintă”, a declarat primarul Dominic Fritz.

În cadrul discuțiilor s-a vorbit despre promovarea multiculturalității orașului ca brand, iar în acest context primarul Timișoarei a propus realizarea primei Strategii de dezvoltare a orașului multicultural autentic. O altă propunere a municipalității a fost legată de realizarea unui muzeu al minorităților în viitorul Centru Multicultural Mărășești, ideea fiind salutată de cei prezenți.

Dinspre reprezentanții minorităților din cadrul CCMN au venit idei precum alocări de spații, alocări de fonduri pentru evenimente culturale, folosirea limbilor utilizate în mod tradițional în Timișoara pe inscripțiile statice, plăci cu denumirea localității, numele de instituții, inscripțiile monumentelor, respectiv aplicarea plăcuțelor multilingve.

Consiliul Consultativ al Minorităților Naționale are nouă comunități cu reprezentare și în Timișoara: maghiari, romi, ucraineni, germani, sârbi, bulgari, italieni, evrei și macedoneni.

