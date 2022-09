Timișoreanul Sorin Anghel, fost director al Regionalei CFR Timișoara, se plânge de faptul că apa rețeaua de apă (teoretic) caldă a Colterm livrează apă (practic) rece. Deși a așteptat aproape jumătate de oră, temperatura apei nu crescut, iar în scara blocului nu era niciun anunț privind eventuale întreruperi. Familia sa s-a văzut nevoită să se obișnuiască, dar acum Anghel nu ezită și compară situația petrecută joi seară cu una de dinainte de 1989.

Sorin Anghel și-a spus oful pe rețelele de socializare:

”M-am gândit sa scriu, sa nu scriu! Pana la urma m-am hotărât sa scriu din cauza faptului ca aseară am fost nevoit și eu și copilul meu și sotia sa facem dus cu APA RECE( bineînțeles separat fiecare). Am dat drumul la apa și am așteptat vreo 25 minute sa vina apa calda pe conducta. Surpriza, apa calda nu a mai venit și asta fără sa fie vreun anunț pe usa blocului in care locuiesc. In schimb a venit APA RECE pe aceeași conducta. Am vrut sa-l sun pe viceprimarul Latcau dar mi-am dat seama ca nu este ora trei noaptea și sigur nu poate sa-mi dea un răspuns( nu am mai așteptat pana la ora trei). Așa ca ce era sa fac, m-am băgat sub dușul din care curgea APA RECE(deh,sunt “legat” la Colterm). Oare Fritz o fi făcut dus aseară tot cu APA RECE. Acum stau și ma gândesc ce m-o aștepta la iarna, ca iarna trecută am avut 18-19 grade in apartament. Mulțumesc din suflet administrației Fritz pentru șansa de a-i arată copilului meu cum trăiam pe timpul lui Ceaușescu. Deasemenea ii mulțumesc pentru ca ne oferă ocazia de a ne creste rezistența (căli). Oare apa rece ce curgea pe conducta de apa calda o voi plăti ca apa calda. Cineva spunea ca voi plăti apa rece din apa calda!”

