Municipalitatea lugojeană a alocat 500.000 de lei pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina

Consiliul Local Lugoj a aprobat, în unanimitate, alocarea sumei de 500.000 de lei pentru sprijinirea refugiaților care vor alege să vină în Lugoj. Banii vor fi destinați în principal pentru cazarea și hrana refugiaților, dar și pentru alte nevoi. „Suntem o comunitate multietnică. Am demonstrat de fiecare dată că ne putem mobiliza exemplar atunci când cineva a fost la nevoie. Tot astăzi, am inventariat toate locurile de cazare disponibile în municipiul Lugoj pentru a adăposti refugiații. Am identificat și persoane care și-au arătat toată disponibilitatea pentru a fi translatori. De asemenea, ne organizăm pentru a asigura copiilor refugiați cursuri în instituțiile de învățământ din Lugoj, cu cadre didactice vorbitoare de limba ucraineană. În cursul zilei de astăzi am început discuțiile și pentru organizarea unei acțiuni de donare de sânge pentru persoanele rănite din cauza conflictului din Ucraina”, a anunțat Claudiu Buciu, primarul municipiului Lugoj.

