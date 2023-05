Muzeul Banatului și UVT organizează o conferință internațională de excepție, privind diversitatea culturală

Muzeul Național al Banatului, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, organizează în perioada 19-21 mai o conferință internațională de excepție: “Politics and Society in Central and South-Eastern Europe: Multicultural diversity and accessibility from ancient times to the present”.

Aceasta reunește specialiști din domeniile istoriei și arheologiei din țările vecine, oferind un cadru propice schimbului de experiențe și prezentarea rezultatelor cercetărilor lor în domenii de interes comun.

Scopul evenimentui este de a facilita stabilirea de noi colaborări și identificarea proiectelor de cercetare cu tematici comune, contribuind astfel la dezvoltarea și înțelegerea mai profundă a diversității culturale.

Cu ocazia desemnării Timișoarei Capitală Europeană a Culturii în 2023, s-a luat decizia de a îmbina cea de-a cincea ediție a prestigiosului festival internațional “Politica și societatea în Europa Centrală și de Sud-Est”, organizat de Muzeul Național al Banatului, cu cea de-a treia ediție a conferinței internaționale desfășurată sub egida Universității de Vest. Astfel, vă prezentăm un eveniment care pune în prim-plan multiculturalitatea și diversitatea.

Evenimentul are loc la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, str.

Oituz, nr. 5. Programul aici:

https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2023-May-19-21-POLITICS-AND-SOCIETY-Conference-programme.pdf

