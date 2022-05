Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj își deschide porțile de “Noaptea Muzeelor”

Sub genericul marii sărbători europene a culturii, Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj participă și la ediția din acest an a “Nopții Muzeelor”. Instituția lugojeană va fi deschisă sâmbătă, 14 mai 2022, între orele 14.00 – 24.00, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Asociația de promovare turistică a Banatului Mariam-Med și Asociația de Regenerare și Intervenție Comunitară (ASIREC) prin proiectul Artizan Lugojan. Manifestarea este dedicată suscitării interesului tinerilor vis-a-vis de tehnicile meșteșugurilor tradiționale, dar și promovării actualilor artizani lugojeni. Astfel, sâmbătă, 14 mai, în curtea muzeului va fi organizat, începând de la ora 17.00, în cadrul proiectului Artizan Lugojan, un atelier interactiv de printat pe materiale textile cu tehnici naturale (plante și flori) și cu tehnici moderne (presa electrică). Pornind de la motive populare, vizitatorii vor putea da frâu liber imaginației și vor putea crea fel și fel de lucruri bune de luat acasă: plase imprimate, săculeți pentru mirodenii etc., iar în foaierul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, vor fi expuse produse realizate de artizani lugojeni. De la orele 19.00, va avea loc vernisajul unei bine documentate expoziţii temporare – “Lugojul sub semnul lui Hermes: industriași și comercianți evrei între 1867-1948”, unde vizitatorii vor putea descoperi fotografii de epocă, reclame și portrete ale comercianților evrei din Lugoj, documente și obiecte tridimensionale din colecția muzeografului Oliviu Gaidoș. În expozițiile permanente de etnografie ale muzeului lugojean se vor putea admira costume populare vechi de peste un secol, obiecte ale industriei casnice bănăţene (război de ţesut, furci de tors, etc.), dar şi proiectul ”Casa vie”: spaţiul de locuit al gospodăriei tradiţionale bănăţene de la sfârşitul secolului al XIX-lea, camera de oaspeţi (soba mare) şi bucătăria (tinda), iar în expoziţia permanentă de istorie vor putea fi văzute obiecte şi documente ce atestă vechimea seculară a oraşului Lugoj.

