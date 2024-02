Muzeul Național de Artă Timișoara selectat alături de Muzeul Van Gogh și Palais de Tokyo pentru a participa în cadrul Laboratorului de Inovație Web3 for the Arts and Culture

Urmând 60 de aplicații instituționale venite dinspre 35 de țări, We Are Museums Community în colaborare cu Fundația Tezos și LAL ART, a anunțat selecția a 20 de entități internaționale, între care Muzeul Național de Artă Timișoara, singura instituție de cultură aleasă din România.

Instituțiile culturale selectate care vor participa în cadrul Laboratorului de Inovație sunt: Cleveland Public Library (Statele Unite), Crystal Bridges Museum of American Art (Statele Unite), Design Museum Brussels (Belgia), Die Neue Sammlung, Pinakothek der Moderne (Germania), Domaine national de Chambord (Franța), FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA (Spania), Grand Egyptian Museum (Egipt), House of Arts Veszprém (Ungaria), Hungarian National Museum (Ungaria), IKSV – Istanbul Foundation for Culture and Arts (Turcia), Museum Ulm (Germania), Muzeul Național de Artă Timișoara (România), Palais de Tokyo (Franța), Parque Explora Corporation – Interactive Science Museum (Columbia), Sigg Art Foundation (Belgia), Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (Grecia), Swiss National Museum (Elveția), The Kyiv National Art Gallery (Ucraina), Van Gogh Museum (Olanda) și XR HUB Bavaria (Germania).

Laboratorul de Inovație Web3 for the Arts and Culture, organizat de We Are Museums, sub îndrumarea unei rețele de 35 de mentori, continuă pentru al treilea an consecutiv misiunea de a promova inovarea, educația și colaborarea în sectorul artelor și al culturii.

Programul de formare a comunității muzeale, condus de 35 experți apreciați, printre care Regina Harsanyi, Chris Michaels și alții, permite muzeelor să înțeleagă, să asimileze și să implementeze tehnologiile web3 în mod responsabil.

În contextul actual, în care instituțiile de artă se confruntă cu provocări multiple generate de schimbări ale normelor sociale, preocupări legate de mediu și dinamică economică, tehnologiile emergente precum web3 (tehnologia bazată pe blockchain) și AI (inteligența artificială) sunt pregătite să deschidă o eră de transformare, oferind o multitudine de oportunități fără precedent pentru muzee și organizații culturale de a-și reinventa rolurile, de a implica publicul în experiențe inovatoare și de a naviga la intersecția complexă dintre artă, tehnologie și societate. Recunoscând nevoia urgentă a organizațiilor artistice și culturale de a adopta aceste tehnologii emergente, programul educațional WAC Museums oferă o oportunitate de formare exclusivă și intensivă de șase săptămâni concepută special pentru instituțiile culturale.

Programul de formare WAC Museums este conceput pentru a capacita profesioniștii din domeniul muzeelor cu instrumentele necesare nu numai pentru a înțelege inovația în curs de desfășurare a web3, ci și pentru a încuraja gândirea critică cu privire la implicațiile sale etice, sociale, juridice și de mediu.

Printr-un program de formare online, sesiuni live și îndrumare de specialitate din partea unor experți de marcă precum Regina Harsanyi (curator asociat al artelor media la New York Museum of the Moving Image), Chris Michaels (consultant în strategie de cercetare și dezvoltare creativă), Sonja Thiel (Digital Catalyst Artificial Intelligence / Lead Creative User Empowerment la Badisches Landesmuseum), Oonagh Murphy (Senior Lecturer in Digital Culture and Society la Goldsmiths, University of London) și Pierre Noro (formator la Sciences Po și Learning Planet Institute), participanții vor dobândi cunoștințe aprofundate despre conceptul web3, inteligența artificială și tehnologiile imersive.

De asemenea, programul analizează aplicațiile practice ale web3 pentru muzee, inclusiv achizițiile de artă, strategiile inovatoare de implicare a publicului etc. O rețea de 35 de mentori de renume, printre care Wade Wallerstein (Gray Area, Outland), Nina Roehrs (Roehrs & Boetsch), Judy Mam (dada.art), Anika Meier (Expanded.art), Gretchen Andrew (artist), John Karp (NFT Factory) și Charlotte Kent (Montclair State University), vor oferi îndrumare și informații pe tot parcursul programului, asigurându-se că participanții vor primi sprijin și expertiză pe subiect.

Acest proces de formare va contribui la creșterea maturității digitale a MNArT și la deschiderea unor perspective inovatoare de colaborare interinstituțională privind patrimoniul cultural și colecțiile proprii.

