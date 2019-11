Muzicieni nominalizați la Latin Grammy Awards și cea mai titrată trupă europeană de gypsy jazz, prezenți la Gala Internațională de Jazz de la Lugoj

O nouă ediție a Galei Internaționale de Jazz de la Lugoj va avea loc vineri, 15 noiembrie. În cadrul Galei, vor fi două concerte. Primul, de la ora 18.00, la Școala Gimnazială „Filaret Barbu”, va fi susținut de către duo-ul argentinian Mariano Castro (pian) și Carlos Libedinsky (bandoneon). În deschidere, muzicianul lugojean Adrian Sidoreanu, va susține un minirecital de chitară clasică. Cel de al doilea concert va începe la 20.30, la English Pub – Colțul de Cultură, și va fi susținut de Trupa Canarro, din Ungaria. Duo-ul argentinian, care va deschide această manifestare, este compus din doi membri ai legendarei trupe Narcotango, trupă nominalizată, atât în 2009 cât și în 2010, la Latin Grammy Awards, Mariano Castro – pian si Carlos Libedinsky (bandoneon). După desființarea trupei, Mariano Castro și Carlos Libedinsky au decis să continue, in formulă de duo, susținând mai multe concerte în Europa, promovând genul electrojazztango. Ca o recunoaștere a valorii lor, în decembrie 2013, Congresul din Buenos Aires îi declară, pe Mariano Castro și Carlos Libedinsky, împreună cu ceilalţi membri ai trupei Narcotango: “personalități marcante ale culturii din Buenos Aires, pentru întreaga lor traiectorie artistică şi datorită aportului artistic adus în promovarea culturii argentiniene”. Mariano Castro, prezent la Lugoj și în 2017, împreună cu Berti Barbera, la Gala de Jazz, și, în 2018, în proiectul din care au facut parte Analia Selis, Răzvan Șuma și Omar Masa, “ArgenTango”, pianist cu o foarte bogată experiență, va susține și un workshop, pentru elevii școlii de muzică. Concertul va avea loc la Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”, de la ora 18.00, accesul fiind doar pe bază de invitații, care se pot obține, în limita numărului disponibil, de la Teatrul Municipal. Cea de a doua trupă, care va susține un concert în cadrul Galei Internaționale de Jazz, de la Lugoj, este Canarro, una dintre cele mai titrate trupe de gypsy jazz din Europa. Muzica fascinantă a trupei se bazează pe tradiționalul gypsy jazz, cunoscut și ca manouche swing, amestecată cu jazz-ul tradițional maghiar, care evocă atmosfera cafenelelor din Budapesta din anii interbelici. Este practic, muzica celebrului chitarist Django Reinhardt, amestecată cu muzica jazz și muzica tradițională maghiară. Quartetul budapestan este compus din muzicieni foarte experimentați, cu multe prezențe, în cei 10 ani de existență, în festivaluri de jazz din Europa. In 2016, la Festivalul de Jazz „Musique de l’Europe”, au concertat împreună cu celebrul muzician, Tcha Limberger. Concertul va avea loc la English Pub-Colțul de Cultură – preț bilet 25 de lei (cu rezervare prealabilă). „Chiar dacă, anul acesta, din punct de vedere organizatoric, este puțin mai dificil, fiind nevoiți, din motive obiective, să mutăm manifestarea, de la Teatru, în alte două spații culturale, cred că am reușit, prin valoarea invitaților, să păstrăm nivelul anilor precedenți. Atât trupa argentiniană, cât și cea maghiară, au multe prezențe în festivaluri internaționale de jazz și mă bucură faptul că au acceptat să vină și la Lugoj. Vor fi două stiluri noi de jazz, pe care am dorit să le aducem în festival, este vorba de electrojazztango și swing manouche. Prezența lui Adrian Sidoreanu în festival face parte din strategia de promovare a muzicienilor lugojeni, pe care de mai mulți ani încerc să o realizez, dar atestă și nivelul muzical ridicat la care a ajuns”, a declarat Augustin Bercean, coordonatorul evenimentului. Gala Internațională de Jazz Lugoj 2019 este organizată de către Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, al Primăriei Lugoj și al Consiliului Local Lugoj. Coorganizatori: Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj și English Pub – Colțul de Cultură Lugoj.

