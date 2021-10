Născut la Reșița, decedat la Frankfurt. Pe treptele vântului – omagiu adus poetului Rolf Bossert de către TGS Timișoara

Teatrul German de Stat Timișoara organizează Auf den Treppen des Windes / Pe treptele vântului – un performance lirico-muzical cu poezii de Rolf Bossert, după un concept de Maurice de Martin, în 14 octombrie, de la ora 19.30.

Evenimentul se desfășoară împreună cu Forumul german pentru cultură est-europeană, Postdam, în colaborare cu TGST.

Partener oficial este Consulatul Germaniei la Timișoara

Bilete aici: https://bit.ly/2XFGVLz

La 35 de ani după moartea lui, performance-ul “Pe treptele vântului” este un omagiu adus poetului de limbă germană Rolf Bossert, născut în anul 1952 la Reșița și decedat în 1986 la Frankfurt am Main. Bossert a fost membru al Grupului de acțiune Banat (Aktionsgruppe Banat), o asociație a câtorva scriitori, poeți și publiciști de limbă germană din România, o platformă de dezbateri literare constituită în primăvara anului 1972. Pusă sub observația Securității, după șicane și acțiuni de intimidare ea a fost desființată cu numai trei ani mai târziu de către organele regimului ceaușist.

Omagiul adus poetului Rolf Bossert vrea să fie un prim pas înspre anul 2022, când se vor împlini și se vor sărbători 50 de ani de la înființarea Grupului de acțiune Banat. Performance-ul a fost realizat de percuționistul și compozitorul berlinez Maurice de Martin în colaborare cu pianistul și compozitorul bucureștean Mircea Tiberian. La performance participă Maurice de Martin, chitaristul de jazz Sian Brie din Reșița, actrița Oana Vidoni și actorul Alexandru Mihăescu, membri ai ansamblului Teatrului German de Stat Timișoara.

Având în vedere că incidența îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 a trecut de 6 cazuri la mia de locuitori, în conformitate cu reglementările prevăzute prin art. 4 al HG. 76 din 30.09.2021 , accesul în sala de spectacol se va face doar în următoarele condiții: vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi peste 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; perioadă cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Precizăm că, în baza aceleiași hotărâri, numărul de locuri în sălile de spectacol este limitat la 50% din capacitate.

DE: Eine lyrisch-musikalische Performance mit Gedichten von Rolf Bossert

Konzept: Maurice de Martin. Das Deutsche Kulturforum östliches Europa, Postdam, in Partnerschaft mit dem DSTT

Offizieller Partner: Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Temeswar

KARTEN: https://bit.ly/2XFGVLz

Der musikalisch-lyrische Abend „Auf den Treppen des Windes“ würdigt im Gedenkjahr „35 Jahre seit dem Tod Rolf Bosserts“ das Werk des rumäniendeutschen Dichters, der 1952 in Reschitza/Reșița im Banater Bergland geboren und 1986 in Frankfurt am Main gestorben ist. Bossert war Mitglied der Aktionsgruppe Banat, einer Vereinigung rumäniendeutscher Schriftsteller, Poeten und Publizisten, die sich im Frühjahr 1972 als literarische Diskussions- und Austauschplattform formierte, vom rumänischen Geheimdienst Securitate observiert und drangsaliert wurde, um dann bereits 1975 von den staatlichen Organen des diktatorischen Ceaușescu-Regimes aufgelöst zu werden.

Die Hommage auf den Dichter Rolf Bossert versteht sich als Auftakt ins Jubiläumsjahr 2022 „50 Jahre Aktionsgruppe Banat“. Zusammengestellt wurde die lyrisch-musikalische Performance von dem Berliner Perkussionisten und Komponisten Maurice de Martin in Zusammenarbeit mit dem Bukarester Pianisten und Komponisten Mircea Tiberian. An der Performance wirken Maurice de Martin, der Reschitzaer Jazz-Gitarrist Sian Brie sowie die Schauspielerin Oana Vidoni und der Schauspieler Alexandru Mihăescu, beide Ensemble-Mitglieder des Deutschen Staatstheater Temeswar (DSTT) mit.

Weil die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 bereits mehr als drei je 1000 Einwohner beträgt, ist der Zutritt zum Zuschauerraum in Übereinstimmung mit den jüngsten Bestimmungen nur noch unter folgenden Voraussetzungen möglich:

Nachweis der vollständigen Impfung, wobei die zweite Impfung mindestens 10 Tage zurückliegen muss

eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 muss mindestens 15 Tage und darf zugleich nicht mehr als 180 Tage zurückliegen

Aufgrund der gleichen Bestimmungen wird die Anzahl der verfügbaren Plätze auf die Hälfte reduziert.

Comentarii

comentarii