Nebuloasă totală în proiectul celor 44 de autobuze electrice destinate Timișoarei

Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, nu a putut oferi niciun fel de date concrete legate de proiectul prin care la Timișoara ar urma să ajungă 44 de autobuze electrice, cumpărate prin intermediul unui proiect mai mare, la nivel național, din fonduri europene, derulat de respectivul minister.

Dar, spune Ștefan, atât el, cât și ministerul fac mari eforturi ca aceste licitații să aibă loc și să se încheie cu succes

”Sunt contestații, are loc o reformare a caietelor de sarcini. De la preluarea mandatului am tot avut discuții nenumărate pentru aceste autobuze electrice. Trebuie să înțelegeți că sunt într-o procedură, când se va finaliza și evaluarea ofertelor și contestațiile noi suntem pregătiți să dăm drumul. Să aveți încrederea că ministerul are toată determinarea să ducă la bun sfârșit aceste licitații. Nu depinde de ministrul lucrărilor publice întotdeauna o licitație. Dacă ar depinde de ministru sau de minister, cu siguranță licitația era finalizată de mult. Interesul nostru este să finalizăm aceste proiecte”, a fost răspunsul dat de Ion Ștefan, aflat în vizită de lucru la Timișoara.

Respectivul proiect, prin care 44 de asemenea autobuze ar urma să ajungă la Timișoara, finanțate din bani europeni, este permanent amânat de ani buni, iar ultima licitație organizată a fost anulată, în urmă cu un an

Comentarii

comentarii