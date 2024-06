Nemurirea din apă! Aquatim a deschis drumul unui tânăr către premiul The Water We Want 2024

Un tânăr din România este printre cei șase laureați ai concursului internațional de creație artistică The Water We Want, organizat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), sub patronaj UNESCO. Mihai Casian Drăgoi, elev la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, este câștigătorul secțiunii Media, categoria 19-25 de ani, cu fotografia Nemurirea din apă / Immortality from water.

Lucrarea prezentată de Mihai a fost selectată pentru jurizarea internațională de către Aquatim, membru WAMU-NET, dintre cele 50 de desene, clipuri și fotografii înscrise în concurs prin Centrul educațional Aquapic. Toate lucrările selecționate de muzeele apei participante la concurs pot fi văzute în expoziția digitală internațională lansată recent pe site-ul dedicat. (LINK expozitie). Premiile pentru celelalte categorii au fost adjudecate de China, Italia, India, Croația și Portugalia.

Juriul internațional a fost format din membrii Comitetului Consultativ al WAMU-NET, experți independenți (educatori) și reprezentanți din comunitatea apei UNESCO.

Competiția The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim) are ca temă apa dulce și încurajează copiii și tinerii să-și exprime creativ emoțiile, ideile și convingerile proprii legate de apă, resursa cea mai de preț a planetei. Desenele, videoclipurile și fotografiile ce pot fi vizionate în expoziția internațională vorbesc despre preocuparea tinerilor vizavi de prezentul și viitorul resurselor naturale de apă, în contextul dat de comportamentul de consum, poluare și schimbările climatice.

„Mulțumesc tuturor participanților! An de an, mulți copii și tineri se înscriu la concurs, ceea ce demonstrează că ei sunt preocupați de apă, de viitor. Toate contribuțiile lor, aceste frumoase lucrări, sprijină demersul de educare și conștientizare făcut de muzeele apei. La rândul nostru, ne angajăm să susținem în continuare acest proiect, să facem posibil ca el să se deruleze mulți ani de acum înainte.”, a declarat Eddy Moors, președintele Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei și rector al Institutului de Educație pentru Apă IHE Delft.

Mihai Drăgoi urmează cursurile secției multimedia a Liceului Energetic din Deva și vrea să își continue studiile în acestă specializare la o facultate din Timișoara sau din Cluj. Este deopotrivă pasionat de fotografie și film, iubește natura și recunoaște că a fost atras atât de tematica generoasă a apei, cât și de anvergura competiției. Îi felicităm pe Mihai și pe coordonatoarea sa, doamna profesor Monika Hompot, cea care l-a îndrumat și susținut. Le mulțumim tuturor participanților pentru contribuții și implicare.

