Nepoata lui Elvis Presley – rol principal în “Under The Silver Lake”, de vineri pe marile ecrane din Timișoara

“Under The Silver Lake” / “Sub lacul de argint”, neo-noir-ul ce îi are în rolurile principale pe Andrew Garfield (“Spider-Man”) și Riley Keough (“Mad Max: Fury Road”), nepoata lui Elvis Presley, va rula în cinematografele din București și alte opt orașe din România din 26 aprilie.

Prezentat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes 2018 și distribuit în România de Independența Film, “Under The Silver Lake”, cel de-al treilea lungmetraj al regizorului David Robert Mitchell (“It Follows” și “The Myth of the American Sleepover”), ne spune povestea unui tânăr obsedat de cultura pop, care investighează dispariția misterioasă a vecinei sale.

În rolurile principale îi veți putea descoperi pe Andrew Garfield (Sam), cunoscut publicului ca Spider Man, și pe Riley Keough (Sarah), fiica Lisei Marie Presley, care în ultimii ani s-a remarcat prin rolurile din “The House That Jack Built” (Lars von Trier) și “American Honey” (Andrea Arnold).

Trailer oficial disponibil aici: https://youtu.be/qs2rHDW8_yA

“Un film hipnotizant, amețitor și delirant” – Joshua Rothkopf, Time Out.

Sam (Andrew Garfield), un tânăr șomer din Los Angeles, a cărui mașină a fost confiscată și este pe punctul de a fi evacuat din apartamentul său, își petrece timpul căutând mesaje ascunse în benzi desenate, versuri sau cutii de cereale. Atunci când Sarah (Riley Keough), atrăgătoarea sa vecină, dispare peste noapte, Sam se aruncă într-un labirint de conspirații cu miliardari, celebrități, criminali în serie care ucid câini și o rețea de tinere prostituate, îmbrăcate ca Betty Grable, Lauren Bacall și Marilyn Monroe în “Cum să te căsătorești cu un milionar”.

Plin de trimiteri cinematografice și, în general, din cultura pop, “Under The Silver Lake” este considerată una dintre producțiile care va deveni, cu siguranță, un film de referință și care a fost numit de prestigioasa publicație americană Variety drept un “omagiu adus lui David Lynch”.

Distribuit în România de Independența Film, “Under The Silver Lake” va rula din 26 aprilie în București (Cinema City AFI Cotroceni, Cinema Elvire Popesco, Cinema Europa, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Union, Grand Cinema and More Băneasa și Hollywood Multiplex), Arad (Cinema Arta), Brașov (Cinema One), Botoșani (Cinema Unirea), Craiova (Cinema Modern), Cluj (Cinema Victoria), Pitești (Cinema Trivale și Cinema Sebastian Papaiani), Timișoara (Cinema City) și Tîrgu Mureș (Cinema Arta).

Comentarii

comentarii