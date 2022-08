”Nesimțirea nu este biodegradabilă!” Mi-a atras atenția, pe Valea Prahovei, zilele trecute, acest mesaj, la fel ca cele pe care le-am folosit noi, la Timișoara, în mai multe campanii: ”Nu te pune cu timișorenii!” sau ”Timișoara curată te roagă: nu arunca țigările pe jos!”. Panouri mari, grafică simplă, mesaje cu accente disperate despre cât de mult facem apel la nesimțiții din viețile noastre să nu mai strice lumea. Lumea, da, pe care Bunul Dumnezeu a făcut-o atât de frumoasă, și pe care bădăranii lipsiți de cultură, de drag față de alți oameni, o distrug. Nu, nu voi face o pledoarie despre cum se distruge lumea cu bombe, arme, rachete, ca și cum am fi ajuns atât de bine ancorați în detaliile lumii întregi, încât să fim gata pentru analize militare și de politică externă, ca și cum am fi gata de cronici mediocre pe facebook. Nu, dar fac din nou o pledoarie pentru firul ierbii, pentru parcul în care am vrea să ne așezăm, pentru trotuarele pline de resturi de la porumbei, pentru mucurile de țigări aruncate haotic peste lumea asta frumoasă, pe care nu mai știm să o respectăm. Să o iubim! Parcările dintre localități sunt focare de infecții, coșurile de gunoi sunt devastate, dar nici în Timișoara lucrurile nu stau mai bine. Despre eleganță nici nu mai putem discuta. Resturile porumbeilor pe care lumea îi jelește (”vai, nu ucideți porumbeii!”) sunt peste tot: străzi, bănci, mașini, geamuri, pentru că ei sunt suprahrăniți, supraponderali, nu sunt lăsați să-ți găsească hrana natural, dar lumea nu citește că acești porumbei sălbatici sunt numiți șobolanii aerului. În Veneția sunt câțiva, este adevărat, în Piața San Marco, dar numărul lor este controlat. În Viena? Nu, regulile sunt clare, nimeni nu hrănește porumbeii. Ei sunt inamici clădirilor istorice, resturile lor sunt acide, atacă tot.

Începem o nouă campanie, ea se va numi: ”Cultura Curățeniei”. În Timișoara, dar și în tot județul Timiș. O campanie de care este nevoie din nou. Un cetățean cult este cineva care nu aruncă resturile colectate, nici din buzunar, nici din mașină, nici din gură… Europa civilizată nu mai are nevoie de astfel de campanii, se aplică doar amenzi uriașe, 2000 euro pentru depozitare aiurea, pentru aruncarea din mașină, din mers sau la stop. ”Nesimțirea nu este biodegradabilă!” este un mesaj pentru cine citește bannerele. Până și asta încep să pun la îndoială, disponibilitatea pentru încercarea de a se lăsa educați a unor oameni. Un fruct căzut este biodegradabil, dar nesimțirea nu are leac. Sau dacă are, e nevoie de mult timp pentru toate etapele: conștientizare, acceptare, intrarea în programul educativ, zâmbetul (ironic) al noului fel de a fi… În final, rezultatul. Rămân biodegradabile doar fructele, frunzele copacilor, atitudinile sunt educabile.

Cultura curățeniei – o campanie ce va ajunge în școli, universități, mijloace de transport, pe străzi. Trebuie să facem asta! Avem nevoie de ajutor, voluntari, lideri ai comunității. 2023 – Anul Capitalei Europene a Culturii. Anul în care cultă este orice atitudine ce ne ajută să știm cine suntem: europeni civilizați, armonizați cu Timișoara cea plină de istorie și artă, cu Timișoara pe care atât de multă lume nu o cunoaște încă, trăind în ea…

Cultura curățeniei este conectată cu esteticul, cu frumosul. Omul frumos este iubitor de frumos! Omul curat este iubitor de curățenie!

Vrem? Facem? Sper!

