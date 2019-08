Nesimţiţii continuă să-şi arunce deşeurile casnice la colţ de stradă, deşi au un serviciu gratuit pentru asta

Cine este nesimţit, aşa va rămâne. Asta este concluzia, după ce primăria a creat patru puncte de colectare gratuită a deşeurilor voluminoase de la populaţie, dar nesimţiţii continuă să le arunce la coţi de stradă.

„Duminică după masa, la intersecţia Surorile Martir Caceu şi FC Ripensia, vizavi de Novatim, a apărut un corp de mobilier de bucătărie alb şi alte mizerii. Luni a fost ridicat la sesizarea mea. Ce om poţi fi, să te duci la colţ de stradă. Mă mir cum nu se ia nimeni de aceştia, că este o circulaţie extraordinară. Am creat şi noul serviciu gratuit, de colectare în patru centre a acestor deşeuri. PMT plăteşte acest servicu pentru că vrem un oraş curat. Deşi am creat acest serviciu, încă sunt în oraş, nu ştiu câte, dar multe astfel de depuneri primitive. Sunt nişte primitivi cei care fac aşa ceva. Nu ştiu ce au în minte, în suflete, cine sunt. Poliţia a amendat deja peste 100, am diminuat fenomenul, dar nu l-am stârpit, deşi eu asta vreau”, a spus Nicolae Robu.

