Nestlé anunță câștigătorii concursului „Creștem împreună”

Cu ocazia aniversării a celor 25 de ani de activitate în România, Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, premiază în cadrul concursului „Creștem Împreună”, 10 idei inovatoare ce vor ajuta la redresarea României post-pandemie. Cele 10 proiecte vor avea în total un număr de 85.380 de beneficiar și se vor derula la nivel național.

Cei 10 câștigători ai premiilor oferite în cadrul proiectului „Creștem împreună” de către cele zece branduri Nestlé – NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi®, Lion®, Nesquik®, Joe®, KitKat®, Purina®, NAN®, Optifibre – sunt:

Asociația pentru educație digitală Bigger Picture – EDUBoost – Sprijin pentru tineri și comunități locale. Asociația Eco-Durabil – O mână de ajutor – Respect pentru planetă, protecția mediului și sustenabilitate. Fundația Rolda – O mână de ajutor pentru prietenii cu lăbuțe – Grijă pentru animalele de companie. C. Antbit Project – My chef – Nutriție echilibrată și stil de viață sănătos. Societatea Ornitologică Română – Școli prietenoase cu natura – Respect pentru planetă, protecția mediului și sustenabilitate. Asociația The Social Incubator – Good mind, Good life – Sprijin pentru tineri și comunități locale. Asociația Forum Apulum – Gen, știri locale – Sprijin pentru tineri și comunități locale. Fundația de Abilitare Speranța – Învăț să fiu sănătos! – Nutriție echilibrată și stil de viață sănătos. Organizația Ecologistă Neguvernamentală Mare Nostrum – Cunoaște! Simte! Acționează! Să oprim deșeurile marine! – Respect pentru planetă, protecția mediului și sustenabilitate. Asociația Academia Mămicilor din Timișoara-Cecas – A educa, înseamnă a iubi – Parenting și creștere armonioasă în primii ani de viață.

„Obiectivul Nestlé este acela de îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și de a aduce plus valoare pe termen lung în comunitățile din care facem parte. La aproape doi ani de la criza generată de pandemia Covid-19, am lansat proiectul „Creștem împreună” către ONG-uri și startup-uri, astfel încât să contribuim la redresarea economico-socială a României. Am găsit idei care să ne dea speranță pentru o viață mai bună, pentru copii care au nevoie de puțin ajutor pentru o viață mai sănătoasă, animăluțe de companie care ne fac viața mai frumoasă, sprijin pentru părinți sau tineri plini de potențial care au nevoie de ajutor la început de drum, educație și activități pentru protecția mediului și sustenabilitate, dar și pentru diversitate, sănătate mentală sau combatere risipă alimentară. Așa cum am demonstrat în ultimii 25 de ani, numai împreună putem crește o societate sănătoasă și un viitor sustenabil pentru copiii noștri”, declară Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager Nestlé România.

În cadrul concursului s-au înscris 74 de startup-uri și organizații non-guvernamentale, fără scop lucrativ cu experiență de minimum 1 an în derularea de proiecte sociale. Dintre cele 74 de proiecte înscrise au fost selectate 25 de idei de proiecte care au fost prezentate în fața juriului, 10 dintre acestea fiind declarate câștigătoare, având cel mai mare potențial de a ajuta la redresarea României post-pandemie. Proiectele alese aparțin atât startup-urilor și ONG-urilor de renume din România, cât și celor aflate la început de drum, dar cu idei creative.

Dintre cele 74 de proiecte, 31 au fost înscrise în aria sprijin pentru tineri și comunitățile locale, 16 proiecte pe nutriție echilibrată și stil de viață sănătos, 15 pe mediu și sustenabilitate, 6 pe parenting și creștere armonioasă în primii ani de viață și 5 în aria grijă pentru animalele de companie.

Criteriile de evaluare luate în considerare de juriu au fost: impactul, coerența, eficiența și sustenabilitatea ideilor propuse. Proiectele au fost evaluate de către un juriu format din: Cristina Bazavan – bazavan.ro, Lăcrămioara Botezatu – fondator CSRmedia.ro, Florin Ghindă – fondator Romaniapozitiva.ro; Alina Liciu – The Azores Sustainability & CSR Services, Irina Siminenco – Corporate Affairs Manager Nestlé România și Leszek Wacirz – Country Manager Nestlé România.

Proiectul „Creștem împreună” este susținut de Nestlé împreună cu brandurile sale NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi®, Lion®, Nesquik®, Joe®, KitKat®, Purina®, NAN®, Optifibre®, care vor oferi fiecare câte unul dintre cele 10 premii, ajungând la o sumă totală în valoare de 25.000 Euro.

În cei 25 de ani de activitate în România, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții, Nestlé a consolidat programul „Nestlé for Healthier Kids”, a extins activitățile inițiativei „Nestlé Needs YOUth” și continuă dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu prin inițiativa „Nestlé for a Waste Free World”.

