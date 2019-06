”Nevinovatul” Nicolae Robu nu își asumă falimentul ACS Poli Timișoara, dar anunță că nu se mai implică în fotbal

După ce echipa de suflet, ACS Poli a retrogradat în Liga a III-a, primarul Timișoarei Nicolae Robu a dorit ”să-și clarifice poziție, bărbătește, fără eschivări”. Așa că a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj plin de laude, de regrete și de neîmpliniri.

Robu uită însă că s-a implicat total în proiectul ACS Poli, o echipă încropită din fuziunea ACS Recaș și palmaresul echipei Poli Timișoara, în 2012, din poziția de primar USL. A fost, când echipa era pe val, cel care și-a asumat conducerea, cel care numea antrenorii și alegea jucătorii, cel care a intermediat finanțări de zici de milioane de lei, din bani publici și din sponsorizări de la firme abonate la contractele Primăriei Timișoara, sau în căutarea unor favoruri de la instituția pe care încă o conduce. Primarul este cel care cerea bani prin SMS-uri trimise oamenilor de afaceri. Nicolae Robu a fost cel care îi ”învăța” pe antrenori prezentându-le filmări cu golurile sale.

Acum, că s-a ales praful, Nicolae Robu se spală pe mâni, în stilul caracteristic. Cum sperăm că nu o va face și Curtea de Conturi.

”M-am zbătut aproape de unul singur din 2015 încoace să asigur finanțare acestei echipe, rugându-mă în stânga și-n dreapta. Nu de puține ori, ruga mi-a ajuns la frontiera cu milogeala. Extrem de puțină lume mi-a răspuns, majoritatea prieteni sau în orice caz apropiați, care de fiecare dată au declarat că o fac pt mine. Le mulțumesc tuturor!

Ajunsesem într-o bună postură în 2017, cu un lot bun, cu care am reușit să învingem CFR Cluj la Timișoara, într-un meci memorabil -și am fost prima echipă care am făcut-o!- și imediat apoi pe veșnica noastră rivală Dinamo, la București. ANAF Timiș ne-a luat, însă, toți banii de la Ligă dedicați susținerii turului -720.000 euro!-, lucru care nu s-a mai întâmplat niciunei echipe nici până atunci, nici după, deși cel puțin jumătate aveau datorii la stat mai mari ca noi! Acest fapt a însemnat începutul sfârșitului.

Am retrogradat din Liga 1 în Liga 2 în 2018, iar apoi din Liga 2 în Liga 3 în 2019, lipsa de finanțare implicând șocuri mari în lot, dovedite fatale. Și după 2017, de departe cea mai mare parte a finanțării tot subsemnatul am rezolvat-o. M-au ajutat, în tot acest timp, d-nii Radu Birlica, singurul care a acceptat responsabilitatea de Președinte în situația dată și profesorul Viorel Boiț, mereu alături. Le mulțumesc lor și tuturor antrenorilor care s-au străduit să servească fenomenul istoric Poli, la echipa I și la Centrul de Copii și Juniori, centru mereu cu performanțe peste echipa I. În mod special, îi mulțumesc profesorului Răchită, extrem de seriosul și dedicatul Vivi Răchită și îmi exprim regretul că a venit la noi prea târziu pt a ne mai putea salva.

Performanțele clubului din toți acești ani sunt cunoscute, ca și nereușitele, mult mai numeroase ca primele. N-o să le enumăr, dar cer ca cineva să o facă.

Fac, însă, și cu această ocazie, cunoscut faptul că ACS POLI este, urmare a strădaniilor mele și a bunăvoinței d-lor Marian Iancu și Viorel Boiț, în posesia palmaresului istoric “POLI TIMIȘOARA”, de la 1921 până în prezent și a drepturilor asupra numelui “Poli” și a derivatelor și culorilor alb-violet în fotbal. Și că are o zestre de jucători tineri, valoroși, considerabilă. Și nu ascund, desigur, că asociația ACS POLI, având ca membri asociați Consiliul Local Timișoara, Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica Timișoara este în insolvență.

Acestea fiind zise, anunț că eu pun punct pt totdeauna implicării mele în fotbal, rămânând de-acum doar simplu privitor și jucător de plăcere.

Dacă există persoane / firme interesate să preia ACS POLI, rog contactarea celor trei membri asociați menționați -CLT, CJT, UPT-. Subsemnatul am disponibilitatea să fiu mijlocitor, dar atât și numai atât!”, a scris Nicolae Robu.

