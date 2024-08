Newpharma, una dintre cele mai mari farmacii online din Europa, și-a lansat site-ul pentru România. Platforma digitală a companiei belgiene este operată de la Timișoara FOTO

Newpharma, una dintre cele mai mari farmacii online din Europa, cu peste 1.700 de mărci și 45.000 de produse, recunoscută pentru accesibilitatea și personalizarea serviciilor de îngrijire a sănătății, a lansat platforma pentru România: newpharma.ro.

Newpharma oferă o gamă variată de produse dermato-cosmetice și parafarmaceutice. Este activă în mai multe țări din Europa: Belgia, Franța, Țările de Jos sau Germania, câștigând numeroase premii în categoria online în care activează, un ultim exemplu fiind premiul pentru cea mai bună e-farmacie în 2023, câștigat în Franța.

Românii din spatele celei mai bune e-farmacii din Franța Newpharma a ajuns în România cu peste 10 ani în urmă, mare parte din activitățile operaționale de IT și marketing desfășurându-se în țara noastră.

“Newpharma este un grup belgian și este una din cele mai mari farmacii online din vestul Europei. Piața noastră principală este Benelux și Franța, acolo suntem poziția unu sau doi. Noi vindem în principal medicamente pentru care nu există prescripție medical, vitamine, suplimente, beauty and cosmetics și altele. Mare parte din activitățile grupului se fac în România. Întreaga platformă IT, inclusiv partea de aplicații, este făcută în România, de peste zece cincisprezece ani de zile. Tot ce vedeți pe newpharma.be, newpharma.fr, newpharma.de sau newpfharma.ro sunt softuri realizate în totalitate în România, la Timișoara.

Mai mult decât atâta, tot softul de logistică – avem depozit în Belgia, de unde livrăm în Europa, e făcut în Timișoara. E destul de multă robotizare. Partea de marketing, analiză de prețuri e făcută de colegii noștri din România”, a spus Răzvan Vlasin, director sectorului IT al grupului Newpharma.

Peste 80 de români construiesc și operează platforma digitală

Newpharma pentru întregul continent. Biroul principal este la Timișoara, dar au o bază și la Cluj. Așadar, era doar o chestiune de timp ca Newpharma să ofere produse și clienților din România. Farmacie recomandată de 5.600.000 clienți Newpharma a pornit ca prima farmacie online belgiană certificată. În prezent este în topul farmaciilor online din Europa. Prezente în 13 țări, farmaciile online Newpharma au fost recompensate cu sute de mii de recenzii pozitive și cu încrederea a peste 5,6 milioane de clienți din Europa.

“Avem o poveste frumoasă. Firma asta inițial a fost o firmă de IT din Belgia. Unul din clienți pentru care făceau soft era o farmacie, dar la un moment dat farmacistul a decis să iasă din business. Cei trei softiști au cumpărat farmacia, iar după un an de zile s-au decis să se concentreze pe farmacie. Din 2016 s-a creat o nouă companie, când am apărut și eu în firmă. Între timp firma a fost cumpărată de un concern foarte mare din Belgia, Colruyt, un concern de retail de 12 miliarde de euro. Nici nu visam că deschidem newpharma.ro, pentru că focusul era mai ales Franța. Dar am convins CEO-ul companiei că piața din România este interesantă”, a declarat Răzvan Vlasin.

Newpharma.ro este un business localizat în totalitate în România, există un depozit lângă aeroportul din Timișoara, iar la început se axează pe domeniul de beauty and cosmetics.

Singurul producător din România cu care se colaborează este Farmec, în rest toată marfa este adusă din Belgia.

Inteligența artificială își face apariția în farmacia online

Pe newpharma.ro, veți găsi informații clare și detaliate despre fiecare produs, inclusiv compoziția acestora. Platforma este concepută pentru a oferi o experiență de cumpărare online facilă, navigare ușoară și livrare rapidă, dar va oferi și o gamă de servicii inovatoare. NewSkin e primul astfel de serviciu, care se bazează pe un modul de inteligență artificială brevetat și dezvoltat împreună cu dermatologi, care permite realizarea unui diagnostic extrem de precis al pielii pe baza unui selfie.

“Este primul tool inovativ pe care îl aducem în România. În Belgia îl avem de doi ani de zile. Instrumentul analizează 20 de zone ale feței. pe baza a șase criterii. În urma rezultatelor obținute, farmaciștii propun o rutină personalizată de îngrijire care se va potrivi cel mai bine pielii feței. Ne punem întrebarea cum va arăta farmacia viitorului. Deja am integrat metaversul și am lansat o aplicație de meditație. CEO-ul companie este un farmacist și este foarte atent de cum să facem mult <health and wellbeing> mai accesibil pentru oameni și mult mai personalizat. AI ne ajută, dar în spate încă este farmacistul cel care validează. Suntem foarte curioși să vedem cum reacționează românii la AI”, a mai declarat Răzvan Vlasin, absolvent de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

