Nica reacționează la declarațiile prefectului pe tema ATOP: Prefectul se află în eroare

Făcut cumva vinovat de prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, pentru lipsa unor măsuri în rezolvarea problemei migranților, Alin Nica, președintele CJT, reacționează și spune că Zoltan Nemeth habar nu are care e situația la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – ATOP și funcționalitatea acestei structuri. Mai mult, Nica îl acuză pe Nemeth că ar trebui să se ocupe de problema siguranței cetățenilor și nu să stea după tot felul de comisii.

”Referitor la declarația prefectului Zoltan Nemeth care a anunțat că ATOP Timiș (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) este constituit și funcțional, aduc la cunoștința publicului că prefectul se află în eroare: ATOP Timiș este constituit dar nu este validat, lucru care urmează să se întâmple în data de 28 aprilie 2021. Acesta a fost motivul pentru care am solicitat o ședință extraordinară a CJSU (Comitetului Județean pentru Situații de Urgență) pe tema migranților din Timișoara și din județ. Este ciudat faptul că prefectul nu cunoaște datele de mai sus deoarece ATOP Timiș s-a constituit chiar prin ordinul dânsului. Însă puține lucruri mă mai miră după ce primarul Timișoarei a anunțat astăzi în conferință de presă că așteaptă de la CJ Timiș un spațiu pentru cazarea migranților în condițiile în care spațiul era deja dat de o săptămână, protocolul fiind blocat la Primărie. În ceea ce privește ordinea publică, aceasta este cea de-a doua atribuție esențială a prefectului, imediat după verificarea legalității actelor administrative. În consecință, pe tema ordinii publice și a migranților, în locul prefectului, eu n-aș aștepta după ATOP Timiș care are rol consultativ, ci aș intra în atribuții, prefectul fiind și angajat MAI, pe lângă reprezentantul Guvernului în teritoriu. ATOP nu este structură de decizie și nu are rol executiv. Prefectul este coordonatorul Comitetului Județean pentru Managementul Integrat al Frontierelor, organism constituit prin ordin de prefect și cu atribuții în zona migranților”, spune Alin Nica.

El mai anunță că în cadrul CJSU s-a discutat, de fapt, de problema migranților șă că s-a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de o schimbare legislativă. Deci, se va lua legătura cu parlamentarii pentru a rezolva problema.

