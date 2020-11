Nica vrea votarea vicepreședinților CJT la plenul de miercuri și așteaptă o clarificare a poziției din partea USR PLUS

Alin Nica liderul PNL Timiș, face un nou pas pentru a ”ajuta” USR PLUS să se decidă dacă semnează sau nu un pact de colaborare cu liberalii. Președinte CJ Timiș a anunțat că a introdus, în plus față de varianta inițială, un nou punct pe ordinea de zi a ședinței de plen a instituției, de miercuri, anume votarea vicepreședinților.

”Azi am decis suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Județean din 25 noiembrie, cu un proiect de hotărâre pentru alegerea celor doi vicepreședinți.

Noi ne-am respectat cuvântul dat și am votat pentru Timișoara, am votat propunerea USR pentru funcția de viceprimar. Nu am primit aceeași susținere din partea lor, iar PNL nu are astăzi, la rândul său, un viceprimar din acest motiv. USR a preferat o alianță cu PSD”, acuză Alin Nica.

În continuare, liderul PNL Timiș spune că se dorește o colaborare cu USR PLUS și amintește eventualilor parteneri de guvernare locală că el a semnat deja un anumit protocol, referitor la proiectele județului.

”Cu toate acestea, ne dorim un parteneriat firesc cu USR atât în Timișoara, cât și în Consiliul Județean, dar și în toate localitățile în care putem forma majorități împreună. Proiectele Timișului, cuprinse în protocolul pe care eu l-am semnat acum 3 săptămâni, încă așteaptă să fie asumate și de USR. Nu ne mai putem permite să pierdem timpul”, spune Nica.

El îi acordă câteva cuvinte și liderul USR PLUS Timiș, Cristian Moș, cel care pare să fie o parte din dezacordul dintre cele două formațiuni politice, propunerea pentru funcția de vicepreședinte al CJT, care se pare că nu e agreată de Nica.

