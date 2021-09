Nici Cosmin Tabără nu este de acord cu „carantina de noapte” care se aplică din acest weekend la Timișoara. „Spre deosebire de alții, am avut același mesaj și în urmă cu un an, public”

Marți, 21 septembrie, rata de infectare din Timișoara a depășit pragul de 4 cazuri la mia de locuitori, iar, drept urmare, CJSU Timiș a decis, miercuri, trecerea municipiului pe o nouă anexă de restricții, incidența chiar continuând să crească de la 4,04 la 4,49 în acele 24 de ore. Poate cea mai importantă nouă măsură ar fi limitarea deplasărilor, între orele 20.00 și 05.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Primarul Dominic Fritz, care la finalul anului trecut și începutul anului curent era un susținător al carantinei ca măsură de limitare a răspândirii COVID-19, s-a poziționat, de această dată, împotriva măsurii. Aceasta ar fi nedreaptă pentru timișorenii vaccinați, care trebuie să suporte aceleași reguli ca cei nevaccinați, argumenta edilul-șef. Și viceprimarul liberal Cosmin Tabără pare că se poziționează împotriva măsurii, însă, spre deosebire de Fritz, el consideră că măsura este inutilă pentru toți timișorenii, nu doar pentru cei vaccinați. În plus, Tabără remarcă și că, „spre deosebire de alții”, a avut aceeași poziție și data trecută când s-a vorbit despre „carantinarea” Timișoarei.

„Rămân consecvent principiilor mele liberale și, dacă în urmă cu un an, atunci când vaccinarea era într-o formă incipientă, susțineam că nu carantinarea este soluția, spun asta și acum! Sigur, măsuri în folosul cetățenilor trebuie luate, dar toate să fie în strânsă corelare cu economia, cu interesul de a susține învățământul cu prezența fizică. Eu cred că «izolarea» după o anumită oră a cetățenilor, după ce toată ziua s-au plimbat la muncă, printre oameni, la cumpărături sau în alte locuri publice, nu mai ajută la nimic! Completarea unei hârtii, în care poți scrie ce vrei pentru că nu o verifică nimeni, realist vorbind, nu ajută la nimic! Spre deosebire de alții, am avut același mesaj și în urmă cu un an, public. Asta fac și acum. Mesajul meu nu are scop electoral!”, spune Cosmin Tabără.

Liberalul consideră că, mai degrabă, se impune verificarea măsurilor deja aplicate. Drept model de disciplină în acest sens, Tabără dă exemplul Germaniei. Dintre normele de acolo, viceprimarul amintește în mod special de testarea masivă, făcută gratuit în mai multe locuri, dar și de purtarea măștii sau de folosirea certificatelor „verzi” și a rezultatelor negative la testele rapide ca modalitate de triaj la intrarea în spațiile închise. Iată argumentele liberalului:

„Recent, m-am întors din Germania… Cât de disciplinați sunt oamenii acolo! Chiar dacă nu le place, respectă cu strictețe regulile! Peste tot, în interior se poartă mască, fără excepție, iar omiterea punerii ei în poziția corectă atrage atenția imediată a personalului localului sau a altor «meseni» care imediat îți cer să o folosești corect. De rușinea lor, din respect sau pur și simplu pentru a nu fi dat afară o folosești cum trebuie, imediat. În toate spațiile închise, operă, teatru, muzeu etc. nu se intră decât cu mască, certificatul de atestare a vaccinului sau cu un test, făcut gratuit în mai multe centre, cu valabilitate de maximum 48 ore. Toate acestea în condițiile vaccinării populației în proporție de 60%.

Mă întreb, dacă la ei se poate, noi de ce nu putem? Ne uităm mereu la alții, îi admirăm și invidiem, dar noi de ce ne prelungim agonia? Cetățenii trebuie să înțeleagă că vaccinul este singura cale acum de a ieși din criza pandemică, de a nu opri școlile fizic, copiii au nevoie de interacțiune directă, nu online, ei sunt viitorul acestei țări, de a nu opri, iarăși, economia. Autoritățile trebuie să înțeleagă că nu doar interzicând rezolvăm situațiile, ci găsind calea eficientă!

E nevoie să ne folosim de teste, de certificatele care atestă vaccinarea, chiar de teste anticorpi pentru cei trecuți prin boală, dar să nu luăm măsuri prohibitive fără sens, mai ales acum când avem deja și o rată consistentă de vaccinați. Timișoara și România au nevoie de reguli care să fie respectate și nu de măsuri perimate”.

Tot despre măsura carantinării au vorbit atât fostul prefect Zoltan Nemeth (USR PLUS), cât și cel care acum îi ține locul, subprefectul Ovidiu Drăgănescu (PNL). Dacă Nemeth cerea guvernului să revizuiască măsurile aplicate în funcție de ratele de infectare, Drăgănescu cerea prudență în declarații din partea primarului Dominic Fritz.

Fostul prefect spunea că, la momentul actual, între rate de 4 și 6 cazuri la mia de locuitori – cum e și situația Timișoarei – o hotărâre îți dă voie să mergi cu certificat la nuntă, de exemplu, dar o alta le impune restaurantelor să se închidă la 18.00, în weekend. Pe de altă parte. Actualul subprefect, pe de altă parte, spunea că numele neoficial de „carantină de noapte” poate crea confuzie, din moment ce nu vorbim de o carantină propriu-zisă, dar îi și amintea lui Fritz că primarul este și șef al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și că această entitatea putea – și încă poate – lua anumite măsuri suplimentare.

