Nicolae Ciucă, ales preşedinte al PNL

Premierul Nicolae Ciucă a fost ales, duminică, preşedinte al PNL, cu 1.060 de voturi ”pentru”.

”Nu este deloc un privilegiu să ocupi această funcţie. Este o onoare şi o mare responsabiliatte pentru ceea ce ne-am asumat să facem”, a declarat Ciucă, la ieşirea din sala în care avut loc Congresul.

”Vreau să precizez că mă bazez foarte mult pe coeziunea PNL (…) Cel mai mult mă bazez pe oamenii PNL care vor fi alături de noi pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele asumate. Principalul este de a reda unitatea partidului, de a asigura stabilitatea lui (…) să putem să face o Românie puternică, aşa cum ne dorim toţi”, a mai afirmat noul preşedinte al liberalilor.

PNL ”va trece să se ocupe de problemele legate de guvernare”, a adăugat Ciucă.

În urma numărării voturilor de la Congresul Extraordinar al PNL, Nicolae Ciucă a fost ales preşedinte al partidului, cu 1.060 voturi.

Acesta a mulţumit, de pe scena Congresului, tuturor şi pentru vot şi pentru participarea la Congres.

”Mulţumesc celor care au venit astăzi, în ziua de Florii, celorlalţi care au venit de pe întreg cuprinsul ţării, diasporei vreau să îi mulţumesc foarte mult şi m-aş buucra să fie la fel de uniţi şi la fel de dinamici cum au fost astăzi şi să arate lumii că PNL, că România are spirit, are voinţă, are potenţial, are capacitate, are resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort şi la orice obiectiv pe care ni-l propunem împreună cu tot ceea ce înseamnă valorile UE şi în care valorile noastre naţionale să poată îşi poată facă simţită relevanţa.

Mulţumesc tinerilor, pentru că am văzut mulţi tineri astăzi şi am stat de vorbă cu ei. Practic tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Rostul nostru şi direcţia noastră de care am vorbit astăzi în susţinerea moţiunii nu sunt pentru noi, sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o ţară stabilă şi o ţară puternică şi le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe mai bine dect am făcut-o noi”, a declarat Ciucă.

”Vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfăşurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă şi să nu uităm niciodată că în centrul programului de guvernare, în centrul moţiunii de astăzi este cetăţeanul român”, a adăugat acesta.

