Nicolae Ciucă nu vrea să vorbească despre concedieri ale bugetarilor în acest moment

Problema deficitului bugetar există, nu poate fi evitată, dar nu e momentul să se vorbească despre concedieri masive în rândul angajaților la stat, a spus, luni, la Timișoara, Nicolae Ciucă.

Problema reducerii cheltuielilor nu s-a modificat cu nimic, măsuri trebuie luate acum, pentru ca în trimestrele următoare să nu fie necesare măsuri drastice, spune primul ministru.

”Nu s-a modificat nimic de astăzi de la prânz până acum, am discutat și am prezentat care au fost motivele pentru care am solicitat ca la nivelul fiecărui ordonator de credite să se ia măsuri astfel încât cheltuielile să fie mai chibzuite responsabil pentru că la finalul primului trimestru avem un deficit bugetar de 1,4 la sută. Ori pentru a ne încadra în ținta de deficit de 4,4 este momentul acum să luăm măsuri astfel încât să nu ne trezim în trimestrul 3 sau 4 că trebuie să luăm nu știu ce decizii care să fie mai neplăcute, mai nepotrivite. Și de ce să nu controlăm o situație când am descoperit-o?”, a fost mesajul primului ministru.

Problema unor concedieri masive trebuie abordată cu mare grijă, avertizează Ciucă.

Comentarii

comentarii