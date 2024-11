Nicolae Ciucă și-a prezentat programul politic în fața liberalilor din vestul României: ”Libertatea românilor, democrația, nu se joacă la ruleta rusească”

Liberalii din vestul României s-au strâns cu miile la Sala Constantin Jude, cu ocazia prezentării, de către Nicolae Ciucă, președintele formațiunii și candidatul la funcția supremă în stat, a programului său de luptă pentru postul amintit, dar și a celui de guvernare, ”două fațete ale aceleiași monede”, după cum spunea acesta.

O asemenea întâlnire și prezența masivă a membrilor în cadrul acesteia vor să demonstreze unitatea și puterea partidului, dar și susținerea acordată lui Ciucă, au transmis liderii liberali în cadrul întrunirii.

Rolul de conducător al ceremoniei a fost realizat de către Marilen Pirtea, liderul PNL Timișoara, cel care conduce și filiala județeană, din spatele interimarului Vasile Blaga. La întâlnire s-au aflat doi dintre vicepreședinții partidului, Rareș Bogdan și Dan Motreanu, respectiv secretarul general al PNL, Lucian Bode.

Președintele interimar al PNL Timiș, Vasile Blaga a fost cel care a vorbit în deschidere și a subliniat faptul că urmează cele mai dificile alegeri din ultimii ani.

”Prezența dumneavoastră atât de mare în această sală neîncăpătoare, vine să demonteze îndoiala unora exprimată zi de zi, cum că partidul acesta nu se maturizează, nu sprijină candidatul la președinție și nu mai astfel de lucruri, iar dumneavoastră le dați răspunsul cuvenit. Iată forța Partidului Național Liberal! Ați venit aici pentru că iubiți PNL și pentru că îl sprijiniți pe domnul președinte Ciucă, viitorul președinte al României. Bătăliile care urmeaza sunt cele mai dificile alegeri din ultimii ani. Luptăm pe trei fronturi, împotriva PSD, dar asta nu este o noutate pentru că de 30 de ani facem asta, dar luptăm și cu frații lor suverniști de la AUR și luptăm și cu o serie de partide înghesuite în zona dreptei, dar când îi asculți cum vorbesc și le asculți ideologia, spui că sunt frați cu Marx. Știm că trebuie să muncim de trei ori mai mult, dar avem un candidat la președinție de trei ori mai bun decât al lor”, a spus președintele interimar al PNL Timiș, Vasile Blaga.

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a prezentat liberalilor din sală programul electoral gândit pentru obținerea postului de președinte al României, unul direct legat și de un program de guvernare liberal. Sunt două fațete ale aceleiași monede, nu pot fi despărțite, a spus Ciucă, subliniind că modelul liberal este singurul care poate aduce succesul guvernării. Strategic, Nicolae Ciucă a cerut, înaintea discursului său, păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor care au murit la Timișoara în evenimentele din Decembrie 1989.

”Nu am să zic niciun cuvânt despre cotracandidații mei, pentru că au zis colegii mei mai devreme și în plus ei se portretizează prin ceea ce fac și ce zic. Aici este vorba despre libertate, aici la Timișoara s-a strigat libertate. Libertatea românilor, democrația, nu se joacă la ruleta rusească, se apără în mod democratic prin vot corect, cinstit. Așa cum spunea mai devreme Ghiță Falcă aici s-a cerut libertate și alegeri libere, apăi să fie libere, să nu fie manipulate, să nu fie rezultatele jocului făcut pe sub masă, să fie rezultatele românilor, așa cum sunt ei, așa cum cred ei că trebuie să fie reprezentați, așa cum cred ei că trebuie să asigure atât președinția, cât și guvernarea pentru ca țara să meargă mai departe. Este absolut important să le spunem românilor despre toate aceste mașinațiuni și instrumentări ale binomului PSD-AUR pentru ca în final, în loc să câștige democrația să câștige cei care vor puterea totală în România. Sunt convins că românii nu-i vor lăsa. Am venit în fața României cu o viziune, cu un program prezidențial și unul de guvernare. Programul prezidențial, ”România prosperă și sigură”, nu poate fi despărțit de cel de guvernare, sunt două fațete ale aceleiași monede, nu putem vorbi de prosperitate fără să vorbim de acele politici liberale. Am demonstrat în cei cinci ani de când PMLe la guvernare, atunci când România a avut creștere. În 2022 a avut acea creștere economică, care a avut cea mai mare absorbție de fonduri europene, cea mai mare sumă a investițiilor străine directe. Am avut creștere economică sănătoasă, prima dată când România a avut creștere bazată pe investiții, și nu consum. Azi dacă ne uităm la cifrele emise în trimestrul 3, avem creștere economică zero. Deficitul se duce la 8%, în timpul guvernării noastre, cu războiul din Ucraina, cu inflație, cu problemele din energie, guvernul nostru a reușit să scadă deficitul cu un punct procentual. Investițiile străine directe la finalul lui august erau 3,5 miliarde euro, comparați-le cu zece miliarde de euro. Absorbția de fonduri europene, România mai are până în 2029, mai sunt 80 de miliarde de euro de absorbit. Ca să depășim 90% va trebui absorbție de 17 miliarde pe an. Deci avem nevoie de modelul liberal, suntem singurii capabili să aducem absorbție de fonduri europene, să câștigăm încrederea investitorilor străini. Suntem singurii care ne-am aplecat asupra mediului economic românesc. Am vorbit de statul partener al oamenilor de afaceri. Nu putem avea investiții, pensii, fără mediul de afaceri românesc”, a fost discursul lui Nicolae Ciucă.

