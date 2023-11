Nicolae Robu a pornit și oficial în lupta pentru scaunul de primar: Mă dedic total orașului

Fostul primar de acum trei ani, Nicolae Robu, e ferm hotărât să revină acolo de unde Dominic Fritz l-a dat jos. Nu îl interesează o funcție politică și spune că vrea să fie doar primar, să facă doar administrație ”bună” pentru oraș și timișoreni. După câteva luni în care a fost ”total împăcat” și liniștit că nu mai e primar, deodată a descoperit că noua administrație nu e ceea ce era nevoie și a decis să rezolve problema. A pornit un fel de campanie electorală timpurie, a crescut, iar PNL Timiș nu a putut să nu țină cont de situație. Așa că l-a numit oficial candidat pentru un nou mandat, al treilea, de primar.

E plin de energie, vrea să facă bine orașului care e afectat, nu vrea nicio funcție politică și va face din nou tandem cu Dan Diaconu atunci când va redeveni primar. Sunt primele gânduri pe care Nicolae Robu le-a exprimat în conferința de presă de la ”ungerea” sa de către PNL Timiș pentru candidatura la un nou mandat, al treilea, de edil-șef al Timișoarei. Cum va fi? Rămâne de văzut, cert e că lupta va fi interesantă.

Nu am suferit când am pierdut funcția la alegeri, am suferit doar pentru oraș, spune cel care a fost în fruntea orașului timp de opt ani. A avut timp pentru hobby-urile sale, a înregistrat chiar și o nouă melodie la un studio profesional, dar spune că nu a putut să stea deoparte pentru că vedea că orașul suferă. Sunt cuvintele cu care Nicolae Robu pornește din nou la luptă electorală. În plus, spune că nu se mai ceartă cu presa!

”Mă bucur să ne revedem după trei ani. Introducerea făcută de Alin Nica a atins tot ce era de spus, mare lucru nu am de adăugat, nu trebuie să vorbim de trecut, doar câteva fraze”, a spus Nicolae Robu, după care a început prezentările sale clasice oratorice, elaborate, pline de amănunte.

Dușmani în trecut, acum Nica și Robu sunt la braț, merg politic împreună. S-au certat, s-au ”demis” și sabotat, acum sunt braț la braț, sunt prieteni politici. Nici nu poți altcumva, și-au dat seama că nu se poate ca PNL să meargă pe un drum, iar Robu pe unul paralel, așa că au redevenit prieteni. Fac strategii împreună, gândesc slogane de campanie. Alin Nica și Nicolae Robu au luat locul la aceiași masă, mai mult șeful PNL Timiș laudă performanțele fostului primar, din perioada în care încerca să îl debarce de pe scaunul de șef de partid, filiala Timiș.

”Furia cu care au votat timișorenii în 2020 cred că s-a mai domolit. Iar în 2024 cred că se va vota ce este mai bine pentru Timișoara. Comparația este în defavoarea actualei administrații. Realizările din cei 8 ani ale domnului Robu nu pot fi comparate, pentru că nu exista comparație cu poduri, pasaje, sute de milioane atrase în bani europeni, în 8 ani mare parte finalizate, tot centrul pietonal, toate au fost făcute în mandatul domnului Robu. Iar de cealaltă parte ce avem? Nici macar acele proiecte care au rămas după administrația Robu nu au putut fi duse la bun sfârșit. Nu mai vorbim de proiecte noi. Primăria Timișoara, cu un potențial mult mai mare decât Consiliul Județean, a semnat proiecte de două ori ca valoare mai mici decât a semnat Consiliul Județean în acești 3 ani de zile. Iar asta spune mult despre calitatea actului administrativ de care sunt capabili cei de la USR. Iar asta se vă sfârși în 2024”, spune Nica.

Se ”coace” și proiectul comun pentru alegeri, pentru primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, se gândește sloganul campaniei, e timpul ca același partid, desigur liberalii, să ia ambele instituții, crede Nica.

”Săptămânile viitoare vom lansa și proiectul comun pe care îl avem eu și domnul Robu pentru Timisoara și pentru Timiș. De 34 de ani s-au pierdut energii intre cele doua instituții. Acest lucru trebuie să se sfârșească și să implementăm și noi modele pe care le-am văzut în Cluj, la Craiova în Dolj, în care, anulând energiile distructive intre cei doi centri de putere s-au putut realiza lucruri frumoase. Putem scoate maximum din potențialul pe care județul și orașul nostru îl are. E mult mai rentabil că din din punct de vedere administrativ să ai aceeași culoare politica”, susține Alin Nica.

Spune că a plecat de pe postul de primar împăcat. Dar ulterior s-a trezit din împăcarea cu sine și a văzut că noul primar și echipa sa nu ar fi ceea ce trebuie, sunt gândurile fostului primar.

”Am pierdut alegerile la acel moment eram cu toată sinceritatea eram împăcat. Am pus viață din viața mea, aveam satisfacția că am lăsat lucruri cu care mă mândresc. După această împăcare au început semnele de întrebare, ce a venit în locul meu, după ce am văzut declarații gen nu mai facem stadionul lego, pasajul Solventul. Am văzut că nu se mai întâmplă nimic. Am văzut trafic rutier cu probleme, declarații de gen a trecut vremea mașinilor, trebuie să facem șicane. Am spus că orașul nu trebuie batjocorit de persoanele care au ajuns acolo. Nu pot să stau cu mâinile în sân să privesc. Am văzut că nimeni nu făcea opoziție. Capacitatea mea de acceptare este incomparabil mai mare decât ce am avut altă dată. Am putut să mă analizez pe mine, să îmi descopăr greșelile, mi-am dat seama că intram în tot felul de jocuri. În afară de câteva lucruri, mi s-a speculat modul de a fi. Mi-a prins foarte bine această pauză, am putut să am și viața mea. Mi-am neglijat hobby-urile, desigur în afară de fotbal”, a mai spus Robu.

Întrebat de șeful său de partid, Alin Nica, dacă mai dă zece goluri, cunoscut fiind episodul parodiei în care adversarii săi de pe teren se dădeau la o parte pentru ca primarul să înscrie, Robu a răspuns că ”nu mai răspund la provocări”.

Cu Nica și alți colegi s-a certat, au fost la cuțite, a acuzat că s-au spus vorbe care nu trebuiau dar e trecut, spune candidatul PNL.

”Am zis că în viată apar momente de macaz, trebuie să decizi, dacă te orientezi după mize mărunte și te focalizezi pe mize mari. Ce înseamnă acele vorbe regretabile față de ce se poate face pentru oraș. Mi-am spus că le regretăm, dar miza mare e să câștigăm primăria și consiliul județean. Evident cu majorități PNL-iste și, la final, să putem din nou să privim în ochi pe oricine”, a mai declarat Robu.

Sigur pe victoria sa, fostul primar știe și cu cine vrea să facă echipă, să îl aibă viceprimari.

”Viceprimar il vreau pe Dan Diaconu, evident. Al doilea nu știu dacă va fi de la PNL, depinde de configurația consiliului local și de ce e la consiliul județean, cel mai probabil va fi obiectul unor negocieri, poate chiar să fie de la PNL. Opțiunea 1 e Dan Diaconu”, spune Nicolae Robu.

Surprinzător, Robu nu vrea nicicum un post de consilier local, ca și variantă de back-up dacă nu devine primar, așadar nu va fi pe listele depuse de partid spre vot. Tot o surpriză, mai ales pentru unii, nu vrea să conducă PNL Timiș! Se dedică exclusiv orașului.

”Nu vreau funcția de președinte, Doamne ferește. Sunt în o etapă în care îmi doresc să fiu primar pentru Timisoara. Am spus și conducerii naționale, nu doresc funcție politică, național sau local. Să câștig alegerile, să mă dedic total exercitării acestei funcții. Vreau un mandat să duc mai departe munca mea. Tranșant, nu vreau funcția de președinte! Eu nu sunt conform cu modelele umane știute, eu nu sufăr. Dar pentru oraș am suferit. Imi doresc să câștig, dacă nu, asta e, am avut atâtea idei pentru a trăi viața”, susține liberalul.

Se vede lucrând cu o majoritate USR în consiliul local? De ce nu! Spune că are chiar și prieteni, ce nu înțelege este ardoarea cu care aceștia promovează progresismul.

”Nu operez cu categorii, ci cu persoane. Am cunoscut foarte mulți oameni din punctele de vedere cu nimic mai prejos decât mine, dar cu alte concepte ideologice. Te lași prins într-un iureș al vieții, nu mai realizezi niște aspecte. Am relații cu câțiva USR-iști care insistă, nu mă pot convinge, cât de oportun și necesar e curentul progresist. E dreptul lor ca și al meu să cred în liberalism conservator. Cu oameni de calitate, cu hărnicie, pot colabora indiferent de opțiunea lor. Nu îi putem pune pe toți în aceiași oală”, conform candidatului PNL.

Nu dă pe nimeni afară din primărie

Nicolae Robu știe deja și cum va face managementul de personal, atunci când redevine primar. Nu contează de unde vine cineva, atât timp cât își face treaba, susține el.

”Când am deveni primar, niciun angajat nu am avut nimic cu el, nu m-a interesat de cine sunt apropiați, unii erau relații de famile cu fostul primar, nu e treaba mea dacă omul e harnic, onest. Eu am păstrat tot personalul. Când am venit primar toată lumea spunea că trebuie să schimb șoferul, secretara, că ei văd tot, șoferul vede unde merg. De ce? Am ceva de ascuns? Mă duc în locuri tăinuite? Niciun angajat nu va avea probleme cu mine. S-au făcut abuzuri, nu se întâmplă nici în firme private așa ceva, ca un primar să se comporte cu funcționarii publici așa”, declară Robu.

